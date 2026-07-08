PLRA proclamará a candidatos de Lambaré en alianza con PPQ, PDP y Cruzada

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, encabezará hoy el acto de proclamación de candidatos a intendente y concejales de Lambaré, así como a sus nuevos convencionales y presidentes de comités en este distrito.

El trámite principal es la proclamación como candidato a intendente del concejal saliente Nélson Medina quien también es el nuevo presidente del Comité N°1 de Lambaré.

Así también, se proclamará a los ocho candidatos a concejales de Lambaré, distrito que tiene una Junta Municipal de 12 miembros.

Los lugares restantes fueron reservados para una alianza con los partidos Patria Querida, Cruzada Nacional, el Partido Democrático Progresista (PDP) y el Partido Nacional Unámonos.

La alianza del PLRA y los partidos citados se denominará “Juntos Por Lambaré”, que no debe confundirse con la Alianza “Unidos por Lambaré“ cuyo candidato a la intendencia es Celso Núñez. El intendente saliente, ”Guido" González (ANR, HC) busca otro periodo.

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Para el PLRA, la lista de concejales queda de la siguiente manera.

Lista de candidatos a concejales

Partido Patria Querida (Mercedes Roca Caballero) Laura Elizabeth Moreira Cabrera Héctor Daniel Molinas Ávalos Partido Cruzada Nacional Lorenzo Mendieta Caballero Diego David Rotela Rojas Luis Alberto Ruiz Díaz Galeano Enmanuel Milciades López Aguilera Partido Democrático Progresista (Cristian David Delgado Romero) Rodrigo Javier Portillo Chirife Alexis Esteban Francisco Olmedo Acosta Partido Nacional Unámonos

Suplentes

Partido Patria Querida

Laura Raquel Torres Giesbreht

Milciades Nicolás Molinas Ávalos

Partido Cruzada Nacional

Aníbal Dionisio Mendieta Caballero

Silvia Concepción Riquelme Achucarro

Eulalio Sandoval Paredes

Claudia María Estigarribia Rojas

Partido Democrático Progresista

Antonio Daniel Candia Benítez

Arnilda Victoria Ibarra Samudio

Partido Nacional Unámonos

Presidentes de Comité

Así también se proclamará a las nuevas autoridades partidarias en Lambaré.

El presidente del comité N° 4 es Héctor Daniel Molinas Avalos; el titular del comité N° 3 es Eugenio Duré Giménez; del comité N° 3 es Sisinio Dominguez Galeano y el titular del comité N° 1 es Nelson Medina Cantero quien a su vez es candidato a la intendencia.