Candidatos a Contralor: con la suerte echada, cartistas “escuchan” a aspirantes

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, órgano asesor permanente presidido por el senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC), recibió hoy a 10 de los más de 40 candidatos a contralor y subcontralor de la República.

Los principales expositores fueron el contralor saliente Camilo Benítez; el subcontralor saliente Augusto Paiva (liberal con la afiliación suspendida) y el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA), quien tiene el apoyo del senador liberocartista Dionisio Amarilla.

Amarilla fue el principal interrogador de todos los candidatos. Este último hasta el 2019 manejaba junto a su esposa, Analy Valiente, la dirección de Declaraciones Juradas de la Contraloría hasta que ella fue separada del cargo.

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Actualmente Valiente ocupa la Dirección General de Gestión del Conocimiento y Formación Académica (DGGCFA) de la CGR, y Amarilla, cada año, preside la comisión que “recibe” el informe oficial de la CGR sobre el gobierno de Santiago Peña.

Otro expositor fue Gerardo González, hermano del apoderado de la ANR, Eduardo González.

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También expusieron Vanessa Cubas, Óscar Enrique Rolón, Édgar Hernán Sosa, Roberto Riveros, Aníbal Jiménez y Mabel Bogado.

Al término de la reunión, Zacarías Irún destacó los logros del contralor saliente.

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Durante la exposición del subcontralor Paiva, la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) le preguntó cuáles fueron sus logros contra la corrupción, a lo que este terminó admitiendo que su cargo consiste en reemplazar al contralor solo ante la ausencia del mismo por viajes al exterior o renuncia.

Cuando Jorge Ávalos Mariño culminó su exposición, el senador Dionisio Amarilla dijo que sería un honor para los liberales que este integre la terna.

Vanessa Cubas destacó que la ciudadanía no conoce los resultados de la Contraloría porque el ente no sabe transmitir sus informes de forma comprensible y en lenguaje claro.

Zacarías Irún, quien fue procesado por presuntos desvíos de fondos siendo intendente de Ciudad del Este, dijo que se necesita un contralor y un subcontralor valientes que no se dejen presionar.

González tiroteó al gobierno anterior

Por su parte, Gerardo González señaló que es síndico de ferrocarriles y dijo que cuando asumieron encontraron a la Federación de Ferrocarriles del Paraguay con numerosas deudas e irregularidades del gobierno anterior, haciendo alusión a la presidencia de Mario Abdo Benítez.

Sostuvo que actualmente la Contraloría hace un trabajo como “en los años 90” y prometió un salto tecnológico y el uso de inteligencia artificial.