Elecciones municipales: Culmina periodo para tachas e impugnación de candidaturas

Hasta las 13:00 de hoy, conforme al artículo 159 de la Ley N° 834/96 “Que establece el Código Electoral Paraguayo” se tuvo tiempo para que se presenten las tachas e impugnaciones.

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Así también, dando cumplimiento al Cronograma Electoral del Tribunal Superior de Justicia Electoral con miras a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre, desde este viernes 10 hasta el domingo 12, los Juzgados Electorales correrán traslado de las impugnaciones presentadas a los efectos de que los representantes de las candidaturas objetadas contesten.

Mientras que desde el 13 al 15 de julio los juzgados electorales emitirán las resoluciones sobre lo resuelto con respecto a las impugnaciones, conforme al artículo 169 de la Ley electoral vigente.

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Las elecciones de intendentes y miembros de Juntas Municipales se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre del corriente año, los candidatos que resulten electos ejercerán el mandato correspondiente al período 2026 - 2031.