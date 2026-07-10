Pupitres chinos: cuando mayor el fato, más fácil el blanqueo, dice Raúl Benítez

Con una celeridad poco vista, los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez García, Luz Guerrero Moral y Christian Benítez Cáceres solicitaron desestimar la denuncia hecha por varios legisladores de la oposición contra el gobierno de Santiago Peña y la administración del director paraguayo de Itaipú, Justo “Lucho” Zacarías Irún (ANR, HC), por el caso conocido como “Pupitres de oro”.

“Mientras mejor o más grande es el negociado, es más probable que te blanqueen, porque hay para repartir para todos”, consideró el diputado Raúl Benítez (Independiente).

El mismo señaló que a este gobierno no le es “negocio” solo robar con las licitaciones estatales, sino que deben hacerlo a lo grande para poder asegurarse posteriormente la impunidad y, de paso, asegurar el futuro de varias generaciones de “nepobabies”.

“El pueblo paraguayo e Itaipú compraron pupitres y aseguraron las siguientes generaciones de los hijos de los que hoy están en el poder. Esa es la realidad”, ya que remarcó que “no basta con simplemente tener nepobabies en cargos públicos”, sino también llenar “las cuentas bancarias de los que van a ser los grandes herederos de este gobierno”.

Para la Fiscalía, supuestamente no hubo sobrefacturación en esta licitación pese a que el propio empresario chino beneficiado con la millonaria licitación, Long Jiang, a través de la empresa Kamamya SA reportó ante Aduanas que el costo de cada set de pupitres era de US$ 32,8 (ya incluidos gastos por flete, seguro, tasas, etc.) e Itaipú terminó pagando US$ 97 por cada mobiliario, es decir, tuvo un sobrecosto del 62%.

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Esto sin contar que la Fiscalía ignoró las escandalosas conexiones incluso antes de asumir entre el presidente de la República, Santiago Peña, y el empresario chino Long Jiang, que le prestaba su avión privado a Peña y a su familia para ir a vacacionar al exterior.

“Yo me lo esperaba (este blanqueo) porque, claro, las instituciones dejaron de controlar para terminar siendo parte de la mesa del negocio. O sea, Contraloría hace lo suyo, Fiscalía hace lo suyo y las instituciones públicas, en general, también hacen lo suyo. Acá hay un trabajo cooperativo, coordinado entre distintas instituciones", sostuvo el diputado.

Como parte del “ñembotavy” de la Fiscalía en este caso, hay que agregar que una camioneta Toyota Land Cruiser que pertenecía a la empresa Decorapar de la cual Long Jiang también es accionista pasó a manos de la empresa Real Viviendas EAS, como confirmó el mismo presidente Santiago Peña en sus declaraciones juradas.

Lo que no se investigó, según Raúl Benítez

El legislador Raúl Benítez, como uno de los denunciantes del caso, apuntó una serie de aristas que la Fiscalía pudo haber investigado, pero prefirió cerrar el caso con un “trabajo de primer grado”.

“Acá si la fiscalía realmente hacía su trabajo, nosotros tal vez podríamos tener más datos sobre cuál fue la ruta del dinero: 1) a quién se le acreditó, 2) si esas cuentas bancarias que recibieron ese dinero después hicieron otras transferencias, 3) si hay personas vinculadas al poder que aparecen en las imágenes y si tenían un vínculo cercano con el presidente de la República, 4) si hay transferencias también entre cuentas de personas vinculadas al poder", mencionó.

Es por ello que Benítez remarcó que “hay muchas investigaciones que no se hicieron, para terminar con un trabajo de primer grado como lo hace Fiscalía”, sobre un dinero que sospechan también será usado en las próximas elecciones municipales, así como presuntamente ya se hizo en las internas coloradas.

“Blanquearon probablemente los costos de las elecciones generales de este año y para las pasadas probablemente. O sea, esto fue algo manejado por los Zacarías, estuvo manejado también por, evidentemente, la presidencia de la República, entonces la Fiscalía hace el trabajo al que nos acostumbró, que es el trabajo del hacer el trabajo sucio y dar por cerrada la cuestión en 6 meses, que también hay que decir, es sorprendente cómo tan rápido la Fiscalía termina haciendo su trabajo”, finalizó diciendo.