Raúl Benítez pide a “mafiosos” del cartismo conocer fecha de defunción para su despedida

Ayer, un micrófono abierto durante la transmisión del informe final “traicionó” al presidente de Diputados, Raúl Latorre y al del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ambos cartistas), y al lado del presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, donde con una frialdad sorprendente; Latorre sostuvo que Raúl Benítez "quiere seguir el camino de su lideresa (Kattya González) al martirio”.

“Si el certificado de defunción ya está redactado, si el certificado de defunción ya tiene fecha que por lo menos me avisen. Entonces, vamos a preparar una enorme despedida”, solicitó Benítez considerando posible que los cartista también busquen acallarlo políticamente como hicieron con la exsenadora Kattya González.

La palabra “martirio” utilizada por Latorre tiene una connotación clara: la de buscar la muerte -no necesariamente literal, pero si política- de alguien que defiende su pensamiento.

Eso que es lo que el cartismo hizo -y a lo que hace referencia Latorre- con Kattya, a quien echaron violando el reglamento de la Cámara de Senadores, aunque luego tuvieron la complicidad de una mayoría de ministros de la Corte para pretender dar legalidad al atropello.

Para Benítez, esta conversación tiene características propias de “Código de mafia”, donde en una mesa, un grupo de “sicarios” espera la orden del Patrón para dar de baja a los que incomodan a la estructura.

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“Fue una conversación que hay que decir que tiene códigos de mafia, porque así funcionan las mafias. Cuando existen personas que no están alineadas al proyecto de negocios, porque acá hay un proyecto de negocios, evidentemente hay que evaluar la posibilidad de un martirio o de una guillotina", sostuvo.

Para el amenazado, lo que queda claro con la charla “en confianza” entre Bachi, Latorre e incluso el titular de la Corte, es que ellos se sienten tan impunes para hacerlo, y que hay una “lista de legisladores expulsables” con el fin de “asfixiar” a voces críticas.

En su informe al Congreso, “Peña habla de una democracia como nunca antes en la historia, pero al mismo tiempo la apertura de este micrófono ha traicionado a los colegas y ha expuesto la verdad: El proyecto del cartismo no permite voces ajenas a las de ellos”, acusó.

Incluso comparó con series de ficción como las tantas de “narcos” que existen ahora, donde los sicarios se reúnen en una mesa para analizar objetivos a aniquilar y que solo esperan la orden de un jefe supremo.

“Patrón, usted ordene y nosotros ejecutamos la orden’. Realmente esa es la imagen que tengo de las mesas donde se sientan estos colegas” y comparó a Bachi con Judas Iscariote, en el audio termina diciendo que iría a saludarlo luego a Benítez.

También destacó la presencia en esa mesa del titular de la Corte, Alberto Martínez Simón, cuya preopinión fue clave para blanquear el atropello del cartismo en el caso Kattya.

“Acá hay una componenda entre varios, entre todos los poderes del Estado, donde se sientan regularmente a establecer una agenda tanto para encubrir negocios y amigos, pero también para perseguir voces disidentes y opositores”, dijo.

En ese contexto, evidentemente no importaba que un ministro de la Corte escuche, ya que “capaz era una conversación corriente para el propio Martinez Simón”, puesto que “capaz era una conversación que alguna vez tuvieron y capaz es una conversación que han tenido particularmente en el caso de Kattya González”.

Esgaib, menos “careta” que Latorre

El episodio incluso hizo valorar a Raúl Benítez a su máximo némesis en la Cámara de Diputados, el cartista Yamil Esgaib, con quien prácticamente cada sesión se confrontan, ya que al menos es más franco y directo que Latorre.

Benítez dijo sorprenderle la actitud de Latorre, con quien siempre había mantenido una relación de respeto, pero cree que era de esperar ya que como dicen las madres, hay que cuidarse de no dejarse arrastrar por la junta.

“Hoy, por primera vez, le voy a salvar a un colega. Acá hay un loco en esta cámara, un tipo que siempre grita que se nos va a expulsar, que hay que echar, y tengo que decir que probablemente Yamil (Esgaib) es el más sincero de los cartistas”, al por lo menos avisar, dijo.