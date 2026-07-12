Mientras IPS está en “terapia”, cartistas insisten en imponer versión stronista de símbolos patrios

Demostrando una noción retorcida de lo que es el “patriotismo”, un grupo de diputados cartistas en vez de ocuparse de buscar solución a la situación de los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) que ya ahora sufren la falta de medicamentos, y que para colmo se tornará aún más catastrófica a fin de mes, según fue hasta la propia Cámara Baja a advertirles el presidente de la previsional, Isaías Fretes, vuelven a pretender distraer la atención con un proyecto de ley para modificar los símbolos patrios.

Apenas el pasado lunes, Fretes y sus directores concurrieron ante una sesión conjunta de varias comisiones para señalarles que la “Ley de emergencia” que tuvo la media sanción de Diputados de poco y nada les sirve, ya que el verdadero problema es que mediante el decreto reglamentario del Presupuestos, el Ejecutivo les prohíbe emitir órdenes de entregas urgentes de medicamentos e insumos sin tener disponibilidad presupuestaria.

Sin embargo, para un grupo de 14 diputados les es más relevante reabrir el debate sobre los símbolos patrios apenas un año después de haberse rechazado.

Encabezados por el diputado cartista Yamil Esgaib, se presentó el proyecto de ley “que establece la reglamentación para el diseño y uso del pabellón de la República, de los escudos nacionales y del sello nacional, de acuerdo a la Ley originada en el Soberano Congreso general extraordinario del 25 de noviembre de 1842″.

Incluso la propia argumentación histórica del proyecto genera controversia, ya que legisladores como el senador e historiador, Eduardo Nakayama mencionan que en realidad los símbolos patrios usados durante la dictadura de Alfredo Stroessner y que se pretenden imponer no solo los aprobados en el citado Congreso de 1842, ni los reconocidos por la Constitución vigente (la de 1992).

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“Lo que nosotros hemos pedido es el parecer de la Academia Paraguaya de la Historia, de la Secretaría de la Cultura, incluso aquí, en la Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación, y todos están contestes de que se tienen que mantener los actuales,que son los que representan el espíritu del congreso de 1842″, había comentado en su momento Nakayama.

En lo que refiere a la cuestión gráfica, el único cambio que están empecinados en imponer es que los escudos patrios tengan un predominante tono colorado, con orlas rojas.

Los firmantes de este proyecto de ley son:

Virina Villanueva (ANR, HC)

Yamil Esgaib (ANR, HC)

Jorge Barressi (ANR, HC)

José Rodríguez (ANR, HC)

Néstor Castellano (ANR, HC)

Jazmin Narvaez (ANR, HC)

Arturo Urbieta (ANR, HC)

Johana Vega (ANR, HC)

David Jara (ANR, HC)

Liz Acosta (ANR, HC)

Saúl González (ANR, HC)

Carmen Giménez de Ovando (ANR, HC)

Benjamín Cantero (ANR, HC)

Daniel Centurión (ANR, Añeteté)

Mientras plantean este proyecto sobre los símbolos patrios, en Cámara de Diputados no hay ninguna convocatoria oficial a autoridades de IPS para resolver la situación urgente, y le pasan la pelota al Senado, donde siguen en debate una ley para declarar “emergencia” en el IPS, pero cuya utilidad ni siquiera convence a sus autoridades.