Diputados pide informes sobre supuestos ciberataques de China al gobierno de Santiago Peña

La semana pasada, la embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país y el Ministerio de Tecnologías de Información y la Comunicación (Mitic) del gobierno de Santiago Peña informaron sobre “Operaciones Cibernéticas Maliciosas de China dirigidas al Gobierno de Paraguay” detectadas tras un trabajo de revisión de ciberseguridad realizado en 2024, lo que motivó este pedido de informes aprobado esta tarde en Diputados.

El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA), que es uno de los promotores de establecer relaciones diplomáticas con China, lo que implicará indefectiblemente el quiebre con Taiwán, pidió responsabilidad en la denuncia del gobierno.

“Queremos saber por qué el Mitic ha acusado a un gobierno con el que no tenemos obviamente relaciones diplomáticas -específicamente a China- de ciberespionaje. ¿En qué consiste? ¿Qué elementos tiene, presidente, para sostener eso?“, fundamentó Vaesken sobre su pedido.

El legislador es uno de los que abiertamente se reconoce pro China, e incluso ha acompañado en el Congreso la visita del diplomático chino, Xu Wei, que terminó siendo expulsado del país por el gobierno.

“Es muy irresponsable una acusación sin ningún fundamento que pueda sustentar (un supuesto ciberataque), y de ser así, presidente, que la justicia se encargue y que podamos tener seguridad dentro del ámbito informático”, acotó Vaesken.

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El pedido de informes requiere los siguientes datos:

Copia íntegra del comunicado oficial emitido por el Mitic, en conjunto con el Gobierno de los Estados Unidos, mediante el cual se denunció la presunta infiltración de actores vinculados a China en los sistemas cibernéticos del Estado paraguayo.

Informe detallado y fundamentado de los “elementos suficientes” que permiten atribuir a China las amenazas de ciberseguridad contra los sistemas estatales, especificando: a) La naturaleza y el alcance de los incidentes de ciberseguridad detectados; b) Los sistemas, dependencias y datos que habrian sido vulnerados: c) La fecha y el modo en que se produjeron las presuntas infiltraciones; d) Los indicadores técnicos (direcciones IP, firmas digitales, herramientas utilizadas, etc.) que vinculan los ataques con grupos que operan para el Gobierno chino; e) Los informes periciales o técnicos que respaldan dicha atribución.

Copia de todos los informes técnicos, auditorias, monitoreos y estudios realizados por el Mitic o por terceros contratados al efecto, que hayan servido de base para la denuncia pública formulada.

Informe sobre la cooperación con agencias de inteligencia o ciberseguridad de los Estados Unidos en el marco de esta investigación, detallando el alcance de dicha cooperación y los acuerdos que la sustentan.

Copia de la comunicación remitida a la Fiscalía General del Estado sobre el ciberataque.

Informe sobre las medidas adoptadas por el Mitic para mitigar los riesgos y fortalecer la ciberseguridad del Estado paraguayo tras la detección de estos incidentes.

El requerimiento extrañamente no encontró la oposición habitual del cartismo, que se encarga de bloquear todo pedido de datos que sea incómodo para el gobierno.

“Nos preocupa presidente porque más allá de que esto sea real o no, creo que la geopolítica está muy fuerte presidente y hoy nuestro gobierno es herramienta de otros países como Taiwán o Estados Unidos para acusar a un país tan grande y poderoso como China. Por eso queremos saber cuáles son los fundamentos por los cuales se acusó al gobierno de China de ciberespionaje", sostuvo el diputado opositor.

Pese a no tener relaciones formales con nuestro país, China ha realizado acercamientos, sobre todo con representantes del legislativo, organizando una serie de viajes a su país a legisladores que posteriormente han planteado esta posibilidad del cambio de la línea histórica de relacionamiento con Taiwán.

El acercamiento chino no se limitó a disidentes, sino que incluso ha abogado en su línea el actual vicepresidente primero de Diputados y aliado cartista, Hugo Meza.

Para desalentar estos acercamientos trascendieron supuestas amenazas de retiro de visa por parte de los EE.UU. a legisladores prochina, lo cual no ha sido confirmado ni desmentido por la embajada, algo común por tratarse de una información personalísima.