Fiscalía investiga denuncia de Mitic sobre supuesto ciberespionaje chino

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, ordenó la apertura de una causa penal para la investigación de la denuncia presentada por el ministro de Tecnología de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.

La denuncia trata supuestos hechos de acceso indebido a sistemas informáticos del Estado.

Para las tareas y diligencias de investigación designó a la agente fiscal especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano.

El caso estaría relacionado a la reciente denuncia realizada por el Mitic y la Embajada de Estados Unidos en Paraguay que se conoció a raíz de una revisión conjunta de ciberseguridad que detectó múltiples actores de amenaza informática que lograron vulnerar los sistemas del Estado paraguayo. Las administraciones de ambos países emitieron una declaración alertando sobre las supuestas operaciones maliciosas vinculadas al Gobierno chino, lo cual este negó y acusó de calumnia.

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Abren investigación por supuesto hackeo a sistemas del Estado

Desde la asunción de Gustavo Villate al frente del Mitic se registraron varios ataques cibernéticos a los sistemas del Estado.

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Incluso, varios grupos de hackers anónimos se jactaron del robo de datos de miles de ciudadanos paraguayos a través de los sistemas del Mitic en reiteradas ocasiones.

El portal de acceso a la información pública fue uno de los últimos afectados por este tipo de ataques.