Elecciones municipales: Camilo promete Asunción “sin baches, limpia y segura”

El candidato a intendente a Asunción, Camilo Pérez por la Asociación Nacional Republicana (ANR) participó hoy como expositor en el Forbes Real Estate Summit, encuentro que reunió a desarrolladores, inversionistas, empresarios y referentes del sector inmobiliario para analizar las tendencias, desafíos y oportunidades que impulsan el crecimiento del mercado inmobiliario en Paraguay, desde su mirada para la capital.

Así refiere un informe proporcionado por el equipo de campaña de Pérez, actual titular del Comité Olímpico Paraguayo (COP), quien aspira a la Intendencia capitalina en las próximas elecciones municipales del 4 de octubre.

En su discurso, Camilo Pérez habló de su visión sobre el rol que debe asumir una gestión para acompañar el desarrollo de la ciudad de Asunción. Indicó que es necesaria la modernización, reingeniería de recursos humanos, eficiencia, transparencia y cercanía al sector productivo.

El postulante a jefe municipal capitalino señaló que Asunción “debe convertirse en un aliado de las inversiones, promoviendo reglas claras, procesos ágiles y una planificación urbana que permita un crecimiento ordenado y sostenible”.

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“Nuestra gestión va a ver a las desarrolladoras inmobiliarias como socios estratégicos para el desarrollo de Asunción, no solo como contribuyentes. La Municipalidad cuenta con más de 9.000 terrenos que pondremos en valor junto al sector privado para atraer inversiones, generar nuevas cuentas catastrales y fortalecer los ingresos del municipio”, expresó.

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En otro momento, Camilo Pérez prometió que en “los primeros 100 días de su administración nos enfocaremos en una ciudad sin baches, limpia y segura”. “Paralelamente, impulsaremos la revitalización del Centro Histórico mediante manzanas piloto, trabajando con las desarrolladoras para recuperar esa zona y convertirla en un polo de inversión y desarrollo”, manifestó el candidato colorado.

En otro momento, el candidato a intendente de Asunción remarcó que el desarrollo inmobiliario "representa una oportunidad para dinamizar la economía local, generar empleo y revitalizar distintos sectores de la capital, siempre en articulación entre el sector público y privado".

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Pérez prometió “compromiso” para mantener un diálogo permanente con los actores del desarrollo urbano para construir una Asunción con mayor capacidad de gestión, infraestructura y oportunidades para todos.