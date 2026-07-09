Política
09 de julio de 2026 a la - 12:58

Municipalidad de Asunción: Fuerza Republicana ratifica abrazo con Camilo Pérez y Latorre

Grupo de personas sonrientes, algunos visten blazers, levantando un dedo índice en un entorno iluminado y moderno.
Hugo Velázquez , Luis Pettengil y otros referentes de Fuerza Republicana se reúnen con Camilo Pérez y Raúl Latorre en un acto de apoyo a la lista 1.X Raúl Latorre

Anoche se realizó un encuentro entre los principales referentes de Fuerza Republicana (FR), encabezados por el exvicepresidente Hugo “Toro” Velázquez y el senador y presidenciable Luis Pettengill en apoyo al candidato colorado a intendente de Asunción, Camilo Pérez, acompañado de su jefe de campaña y titular de Diputados, Raúl Latorre (ambos cartistas). Este apoyo se ratifica luego de que FR confirme que el cartismo no le hizo soplo con candidaturas ganadas en las internas.

Por ABC Color

Tal como se dio a inicios de semana con el líder del movimiento Colorado Añeteté, el expresidente Mario Abdo Benítez, ayer el candidato de la Lista 1 a la intendencia de Asunción, Camilo Pérez -acompañado por Latorre que tiene aspiraciones a la vicepresidencia para el 2028- refrendó el apoyo de otros movimientos disidentes importantes en la capital, Fuerza Republicana (FR), de cara a las elecciones municipales del 4 de octubre.

De anfitriones fungieron el exvicepresidente de la República, Hugo “Toro” Velázquez, junto al precandidato presidencial por FR y senador colorado Luis Pettengill, así como también el diputado aliado cartista Carlos Núñez Salinas (ANR, B).

De parte del cartismo, además de Pérez y Latorre, estuvo el secretario de la Presidencia de la República, Jorge ‘Turi’ Cappello.

“Con los brazos abiertos, seguimos construyendo la unidad. Todos somos Lista 1 El Partido Colorado camina unido, con un mismo objetivo: la victoria del 4 de octubre”, afirmó Pérez a través de su cuenta en X tras el encuentro.

Soplo a candidaturas

Esta “ratificación de apoyo” se da luego de una primera reunión entre ambos movimientos realizada el pasado 9 de junio, dos días después de las internas coloradas, donde Hugo Velázquez puso un claro condicionamiento para su apoyo: “Que haya igualdad de trato no solo en Capital, sino en todo el país.

Esto ya que en ese entonces, a falta de juzgamiento definitivo y proclamación de candidatos, había riesgo de que los cartistas le hagan “soplo” a candidaturas ganadas por Fuerza Republicana con escaso margen, puntualmente en Ñemby (Central) e Ybycuì (Paraguarí).

Finalmente, el pasado 30 de junio se dio la proclamación, donde efectivamente fueron confirmados como candidatos colorados en Ñemby, Tomás Olmedo (FR) y en Ybycuí, el exdiputado Tomás Fidelino “Ever” Rivas (FR).

También, en intervenciones recientes, el presidente de la ANR, Horacio Cartes, había prometido apoyo por igual a todos los candidatos colorados y no solo a los de Honor Colorado.

De todos modos, antes de esta “segunda ronda” de muestra de apoyo, ya todos los movimientos colorados se habían comprometido a trabajar por la Lista 1, incluido el movimiento Causa Republicana, encabezado por la senadora Lilian Samaniego, que había confirmado el respaldo a la Lista 1 al propio Cartes, a través de su hermano, el senador y precandidato derrotado para la intendencia de Asunción, Arnaldo Samaniego.