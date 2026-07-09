Municipalidad de Asunción: Fuerza Republicana ratifica abrazo con Camilo Pérez y Latorre

Tal como se dio a inicios de semana con el líder del movimiento Colorado Añeteté, el expresidente Mario Abdo Benítez, ayer el candidato de la Lista 1 a la intendencia de Asunción, Camilo Pérez -acompañado por Latorre que tiene aspiraciones a la vicepresidencia para el 2028- refrendó el apoyo de otros movimientos disidentes importantes en la capital, Fuerza Republicana (FR), de cara a las elecciones municipales del 4 de octubre.

De anfitriones fungieron el exvicepresidente de la República, Hugo “Toro” Velázquez, junto al precandidato presidencial por FR y senador colorado Luis Pettengill, así como también el diputado aliado cartista Carlos Núñez Salinas (ANR, B).

De parte del cartismo, además de Pérez y Latorre, estuvo el secretario de la Presidencia de la República, Jorge ‘Turi’ Cappello.

“Con los brazos abiertos, seguimos construyendo la unidad. Todos somos Lista 1 El Partido Colorado camina unido, con un mismo objetivo: la victoria del 4 de octubre”, afirmó Pérez a través de su cuenta en X tras el encuentro.

Soplo a candidaturas

Esta “ratificación de apoyo” se da luego de una primera reunión entre ambos movimientos realizada el pasado 9 de junio, dos días después de las internas coloradas, donde Hugo Velázquez puso un claro condicionamiento para su apoyo: “Que haya igualdad de trato no solo en Capital, sino en todo el país”.

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Esto ya que en ese entonces, a falta de juzgamiento definitivo y proclamación de candidatos, había riesgo de que los cartistas le hagan “soplo” a candidaturas ganadas por Fuerza Republicana con escaso margen, puntualmente en Ñemby (Central) e Ybycuì (Paraguarí).

Finalmente, el pasado 30 de junio se dio la proclamación, donde efectivamente fueron confirmados como candidatos colorados en Ñemby, Tomás Olmedo (FR) y en Ybycuí, el exdiputado Tomás Fidelino “Ever” Rivas (FR).

También, en intervenciones recientes, el presidente de la ANR, Horacio Cartes, había prometido apoyo por igual a todos los candidatos colorados y no solo a los de Honor Colorado.

De todos modos, antes de esta “segunda ronda” de muestra de apoyo, ya todos los movimientos colorados se habían comprometido a trabajar por la Lista 1, incluido el movimiento Causa Republicana, encabezado por la senadora Lilian Samaniego, que había confirmado el respaldo a la Lista 1 al propio Cartes, a través de su hermano, el senador y precandidato derrotado para la intendencia de Asunción, Arnaldo Samaniego.