Ueno-IPS: Zacarías Irún dice que crecimiento no es pecado y Dionisio que Vázquez “abrió la cancha”

Interrogado sobre los informes que revelan que Ueno Bank ya captó del Estado el doble de su patrimonio neto, el senador Dionisio Amarilla (liberocartista) señaló que el Instituto de Previsión Social (IPS) tiene su consejo y que es dicho colegiado el que debe estudiar cualquier colocación de fondos, con sus regularizaciones y ajustes.

Pero al ser insistido si no le llamaba la atención que desde que asumió el gobierno de Santiago Peña, dicho banco haya recibido US$ 800 millones de fondos públicos, Amarilla dijo que considera a Miguel Vázquez como un “disruptor”.

“Yo hubiera querido tener la edad de Vázquez y estar en este momento, con la astucia, sapiencia y formación que tiene ese chico”, dijo el economista y exadministrador de la UNA.

Respecto a si no ve favoritismo estatal, insistió que a su criterio Vázquez es “un disruptor en el sistema financiero” y que este último “abrió la cancha y los bancos han tenido que salir a hacer también promociones y esfuerzos para seguir sosteniendo a su clientela”.

Amarilla sostuvo incluso que Ueno no solo capta fondos públicos ya que “hace poco colocó 350 millones de dólares en el exterior”. También rechazó que exista una centralización de fondos públicos y afirmó que la entidad solo capta “un porcentaje relevante” pero que no es el total.

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Empresa de Amarilla y Ueno Seguros adeudan a la ANDE

El Consorcio Arapoty, representado por Dionisio Amarilla González –padre del senador liberocartista Dionisio Amarilla– y Ueno Seguros, del Grupo Vázquez SAE –exsocios del presidente Santiago Peña–, no reembolsa hasta la fecha a la ANDE más de G. 4.853 millones en concepto de anticipo y garantía por incumplimiento de un contrato.

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El crecimiento no es pecado ni delito, afirma ZI

A su turno, Javier Zacarías Irún (ANR, HC), exintendente de Ciudad del Este, primero eludió hacer comentarios argumentando que no estudió el fondo de la cuestión pero luego defendió el crecimiento de Ueno Bank.

“El crecimiento por el crecimiento no es pecado ni tampoco es delito. Ojalá que todos los empresarios de la República del Paraguay estén y hayan crecido en este gobierno. Yo creo que eso es lo que espera este gobierno, el crecimiento de todos para que a su vez, los empresarios puedan generar fuentes de trabajo para todos los paraguayos”, aseveró.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de que “si ese crecimiento es legal o no, eso ya es otra cuestión que se debiera analizar. Pero el crecimiento por el crecimiento nomás no es un delito”.

“No tengo nada que decirte porque no estudié técnica, ni jurídica, ni administrativa, ni contablemente. Y yo no quiero hablar de algo que no conozco, de algo que no se ha profundizado”, concluyó.