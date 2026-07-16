Denuncia de robo de cables de IPS: oposición habla de “caramelitos” de Isaías Fretes

El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó su primera denuncia penal por el robo de cables, en lugar de avanzar con los casos de presunta corrupción denunciados dentro de la institución.

El diputado opositor Raúl Benítez ironizó sobre la medida impulsada por la administración del presidente del IPS, Isaías Fretes, y sostuvo que la acción genera dudas sobre las prioridades de la previsional.

“Y hasta ahora lo que podemos decir es que podrían ser buenos gestores para ANDE, Copaco y Policía”, manifestó.

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IPS debe denunciar presuntos hechos de corrupción

Benítez afirmó que la presentación de esta denuncia podría ser una estrategia para reducir los cuestionamientos sobre otros hechos denunciados dentro del IPS que, según indicó, todavía no fueron remitidos a la Fiscalía.

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“Me parece que nos están dando caramelitos. La ciudadanía está recibiendo caramelitos a cambio de absolutamente nada. O sea, nos están dando caramelitos para no denunciar los verdaderos actos que están debajo de la mesa”, declaró.

El legislador calificó como una “mala señal” que la primera denuncia presentada por Fretes esté relacionada con el robo de cables y no con otros casos de presunta corrupción que considera de mayor gravedad.

“¿Bomba de humo para que detrás del humo se les esconda a los verdaderos despojadores del IPS? Me parece que sí es”, declaró.

Disputa entre bancadas cartistas por influencia en IPS

Además, el diputado sostuvo que las bancadas cartistas no tendrían como prioridad resolver la situación del IPS, sino buscar influencia dentro de la administración de la previsional.

“Yo lo que creo es que acá lo que se está debatiendo entre bancadas coloradas cartistas es quién le puede sacar mejor tajada al presidente Fretes”, afirmó.

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Benítez insistió en que el foco del debate debería estar puesto en la transparencia de la institución y en la investigación de las denuncias por presuntas irregularidades.