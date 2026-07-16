José Oviedo: “Fretes tiene que arriesgarse” y reclama denuncias penales sobre la corrupción en el IPS

Las declaraciones del senador José Oviedo (Yo Creo) fueron realizadas un día después de que la Cámara de Senadores aprobara dos pedidos de informes dirigidos al IPS y al Ministerio Público para conocer el estado de las investigaciones iniciadas por la nueva administración y las acciones adoptadas frente a la crisis de desabastecimiento de medicamentos.

"Tiene una gran responsabilidad. Está en un cargo en el que tiene que arriesgarse. Esperamos mucho de él y necesitamos personas así en otras instituciones también“, afirmó el legislador en alusión al titular del IPS, Isaías Fretes.

El parlamentario reconoció que Isaías Fretes ha expuesto numerosas irregularidades heredadas de administraciones anteriores, pero consideró que la ciudadanía espera acciones más contundentes. “Está mostrando las irregularidades, eso antes no lo veíamos. Pero, desde mi punto de vista, necesita dar un paso más”, expresó.

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Entre los casos que mencionó figuran licitaciones presuntamente sobrefacturadas, equipos médicos que permanecieron almacenados sin utilización y los tomógrafos desaparecidos, situaciones que -según dijo- requieren respuestas judiciales inmediatas. “¿Dónde están los responsables? ¿Por qué todavía no están presos?”, cuestionó.

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“Si necesita apoyo, que nos avise”

Oviedo también respondió a las versiones sobre una supuesta falta de autonomía del titular del IPS para realizar cambios internos. El senador aseguró que, si Isaías Fretes considera que existen obstáculos políticos o administrativos para avanzar en las investigaciones, debe hacerlo público.

“Si está solo contra toda una estructura mafiosa, que nos avise. Nosotros le vamos a apoyar. Va a tener el respaldo del Senado y de la ciudadanía”, manifestó.

Incluso sostuvo que, si existen presiones provenientes de otros sectores del Gobierno, corresponde denunciarlas públicamente. “Que haga público y vamos a estar con él”, enfatizó.

Senado exige informes al IPS y a la Fiscalía

Las declaraciones de Oviedo se producen luego de que el Senado aprobara un proyecto de resolución impulsado por él junto al senador Ever Villalba (PLRA), mediante el cual se solicita información oficial tanto al IPS como al Ministerio Público.

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El pedido busca conocer el detalle de las irregularidades detectadas desde la llegada de Isaías Fretes a la previsional, las auditorías realizadas, los sumarios administrativos, las denuncias penales presentadas y el avance de las investigaciones abiertas.

Asimismo, los legisladores requirieron información específica sobre el estado financiero del IPS, la recuperación del patrimonio institucional y diversos casos que generaron polémica, entre ellos la compra de insumos médicos cuestionados, equipos valuados en unos USD 20 millones que permanecían sin uso y procesos licitatorios bajo sospecha.

La crisis de medicamentos también está bajo la lupa

Uno de los puntos centrales del pedido de informes apunta al desabastecimiento de medicamentos que afecta a miles de asegurados.

El Senado solicitó conocer el stock actualizado de medicamentos esenciales, la lista de productos con “stock cero”, la cantidad de pacientes cuyos tratamientos fueron interrumpidos y las medidas de contingencia implementadas por la previsional para enfrentar la crisis.

Además, el Ministerio Público deberá informar cuántas investigaciones fueron abiertas a partir de las denuncias promovidas por la administración de Isaías Fretes, qué fiscalías intervienen y cuál es el estado procesal de cada expediente.

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Para Oviedo, el Congreso debe mantener un seguimiento permanente sobre estos casos debido al impacto sanitario y económico que representan.

“En todos los casos se tiene que llevar a la Fiscalía y hacer el seguimiento. No basta con presentar una denuncia; hay que asegurarse de que las investigaciones lleguen hasta el final”, concluyó.