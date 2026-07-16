Municipales 2026: desde hoy se habilita el periodo de propaganda electoral

De acuerdo con el cronograma oficial establecido por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), este jueves se marca el inicio formal del periodo de propaganda electoral con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre.

Según lo dispuesto por la máxima autoridad electoral, la campaña se extenderá de manera ininterrumpida hasta las 23:59 del jueves 1 de octubre, momento en que se iniciará la veda de cara a la votación.

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Esta campaña municipal se regirá bajo el artículo 290 de la Ley Nº 7135/23, la cual modificó y flexibilizó el Código Electoral Paraguayo. Anteriormente, la legislación discriminaba las fechas permitidas para hacer propaganda en la vía pública de aquellas destinadas a los medios masivos de comunicación (prensa escrita, radio y televisión). Con la nueva normativa, los plazos se unificaron en un solo periodo.

En la práctica, los candidatos de los diversos partidos y movimientos políticos aprovechan el enorme vacío legal que aún existe en internet.

Este viernes vence el plazo para rendir cuentas de las internas

De manera paralela, la Justicia Electoral mantiene la lupa sobre el financiamiento político. El cronograma electoral señala que mañana viernes vence el plazo improrrogable para que los Tribunales Electorales de cada organización política remitan al TSJE el Informe Final generado por el Sistema Nacional de Financiamiento Político (SINAFIP).

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Este reporte detalla el cumplimiento de la presentación de ingresos y gastos de campaña por parte de los candidatos y movimientos internos que compitieron en las pasadas elecciones internas.

¿Qué se elegirá en octubre?

El próximo domingo 4 de octubre será la jornada clave para las elecciones de nuevas autoridades municipales. Un total de 263 distritos en toda la República elegirán a sus futuras autoridades.

De esta manera, los ciudadanos empadronados decidirán con su voto quiénes ocuparán las intendencias y quiénes integrarán las respectivas Juntas Municipales (concejales) para el periodo constitucional 2026-2031.