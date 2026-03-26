Candidato a concejal paga su campaña con hamburgueseada

Mauricio Maluff Masi, referente de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (OPAMA), dijo que con su equipo decidieron reunir fondos para la campaña electoral con diversas actividades, entre ellas, una hamburgueseada a realizarse este viernes a las 18:00 en el PC de la candidata a intendente de la oposición Soledad Núñez.

Señaló que su intención es “deberse” a la gente que le aporte y no estar comprometido a los grandes poderes económicos o a gente que mueve plata del Estado para su campaña. “La próxima será una rifa. Entonces vamos a seguir haciendo actividades para recaudar los pequeños aportes de la gente que quiere sumarse a esta campaña”, indicó.

Según sus declaraciones juradas de fondos e intereses económicos, disponible en la web de la ONAFIP del TSJE, el aspirante a la concejalía solo tiene G. 1 millón para la campaña electoral. Señala ser profesor de Filosofía cursando un doctorado en una universidad de Estados Unidos.

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Respecto a la enorme disparidad de fondos que manejan sus contrincantes de la ANR, dijo que espera que los votantes entiendan que los candidatos que perciben esos fondos no van a tener la independencia para poder representar realmente a sus votantes.

“Entonces, creo que hacer la campaña así de manera más humilde, tal vez, también le da a la gente una sensación de confianza, que esta es una persona que busca representarme a mí”, indicó.

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Ejes: transporte, movilidad, veredas, viviendas y el planillerismo

Respecto a los ejes de su campaña, señaló que la gente lo conoce por su lucha por los usuarios del transporte público pero que también buscará mejorar la movilidad del asunceno, alternativas al transporte y el calamitoso estado de las veredas en la ciudad. “Recuperar otras formas de movilidad que no sean solamente autos y motos en la sociedad es una de las prioridades de esta campaña”, recalcó.

Agregó que es imposible separar la cuestión de “movilidad” con la situación de la “vivienda”. Dijo que actualmente la comuna no tiene capacidad de regular dónde o qué se construye y solo se utiliza el plan regulador para la especulación de viviendas. “Quiero una ciudad para vivir en ella y no solo para especular con el suelo”, dijo.

También abordó la crisis financiera de la comuna y anunció un plan para sanear las finanzas, acabar con el clientelismo; acabar con el planillerismo y las cajas paralelas. “No podemos seguir endeudándonos para pagar las deudas anteriores”, aseveró.

Maluff Masi milita en el Partido Democrático Progresista (PDP), agrupación liderada por la exsenadora Desiree Masi y el senador Rafael Filizzola.