Intendente de Areguá hace el vacío a Santiago Peña y Tadeo Rojas ofició de anfitrión

El intendente cartista Denis Torres, aliado político del ahora encarcelado ex senador Erico Galeano, no apareció en un acto presidencial el jueves pasado donde estuvo el ministro de Desarrollo Social Tadeo Rojas, con quien mantiene una abierta enemistad.

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Al acto sí asistieron el intendente de Luque Carlos Echeverría, y el de Guarambaré Oscar Cabrera, y no Torres, pese a que la actividad presidencial se hizo en Areguá con parte de la cúpula cartista de Central.

El presidente Santiago Peña, junto al ministro de Urbanismo Juan Carlos Baruja y el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, entregó viviendas en Luque, Areguá y Guarambaré.

Asistieron también los candidatos a intendentes cartistas Julio Trinidad (Areguá), quien es ahijado político de Tadeo Rojas, y Hugo Farías (Luque) y los candidatos a concejales colorados de ambas ciudades para colgarse de las obras estatales y así posicionar sus candidaturas con miras a las elecciones municipales.

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Sin embargo, llamó la atención que Denis Torres, quien como intendente aragüeño debía oficiar de anfitrión, no estuviera en el acto presidencial teñido de proselitismo cartista.

Demostración de fuerza

Denis Torres, junto con el ex senador Erico Galeano, impulsaron la candidatura de Pablo Ayala como intendente de Areguá, mientras que Tadeo Rojas la de Julio Trinidad, quien fue electo en las internas como candidato oficial colorado.

Tras su victoria, Julio Trinidad llamó a la unidad; sin embargo, el sector oficialista aregüeño no se acercó aún, por lo cual la fisura cartista sigue intacta en la ciudad.

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Incluso Denis Torres, en sus redes sociales, se muestra desafiante indicando que “están más fuertes que nunca” y que el objetivo ahora es Central, por lo que se especula que estaría pensando en la diputación o en alguna candidatura a concejal departamental.

Asimismo, en la noche del viernes el equipo político del ex senador Erico Galeano, encabezado por Denis Torres y Pablo Ayala hicieron una demostración de fuerza y llamaron a sus correligionarios para una “cena de agradecimiento” en donde asistieron cerca de 2.000 personas.