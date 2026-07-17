IPS: “Hoy tenemos un Consejo que no sirve”, apunta Vallejo

Recientemente el diputado colorado Daniel Centurión habló sobre la posibilidad de eliminar el consejo del IPS y para defender su propuesta detalló que el grupo “históricamente sirvió para hacer negociados”.

Al respecto, la diputada Rocío Vallejo mencionó que “en el pasado” se habían eliminado consejo de otras instituciones y también cuestionó cuál es la “utilidad práctica” de estos grupos.

“Si bien hay representantas de distintos gremios, hemos visto que estos hicieron absolutamente nada. Nunca denunciaron nada; ninguna irregularidad”, detalló.

También apuntó que esta situación ya viene desde hace varios años y gestiones pasadas hasta que llegó el actual titular de la previsional, Isaías Fretes, quien “desnuda un poco esta ineficiencia” al igual que “esta omisión criminal por parte de quienes se fueron”.

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Consejo del IPS “no es un órgano auxiliar”

Asimismo, mencionó que el Consejo del Instituto de Previsión Social (IPS) “no es un órgano auxiliar”, por lo que sus miembros tienen la misma responsabilidad administrativa o inclusive penal ante determinadas situaciones.

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“No sirven consejeros que dicen me opuse 200 veces. ¿Cuándo denunció los proyectos? No se justifican los salarios salvo que digan que están fiscalizando o haciendo esto. No vemos una gestión y si tuviésemos autoridades que funcionasen el IPS no estaría en esta situación”.

En caso de que se llegue a eliminar el consejo, Vallejo precisó que sería el presidente de la previsional el que asumiría una responsabilidad única, ya que “hoy tenemos un consejo que no sirve”.

“Esto esto como está acá hace años no sirve. Partamos de lo que tenemos: desabastecimiento de medicamentos, equipos comprados por los consejeros que están totalmente destruidos, abandonados y nadie hizo un seguimiento. ¿Qué hizo el consejo? ¿Cuándo hizo algo? El más importante es el usuario del IPS; más de un millón de personas que dependen de la previsional en salud. Este es el momento de sentarse en serio a ver la reestructuración del IPS”, subrayó.

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