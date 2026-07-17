Lilian Samaniego en contra de eliminar el Consejo de Administración del IPS

El diputado colorado disidente Daniel Centurión manifestó que la conformación del Consejo de Administración del IPS plantea un modelo tripartito entre el Estado, empleadores y Trabajadores, pero que nunca se cumplió, por lo que se convirtió en un coto político prebendario, corrupto y hasta extorsionador.

El parlamentario planteó debatir una reforma total y estructural de la ley orgánica de la provisional, además, como medida de urgencia, la eliminación del Consejo de Administración.

Ante esta situación, la senadora colorada independiente Lilian Samaniego expresó su rechazo, ya que consideró que el consejo cumple un rol de representación de los sectores y que, en todo caso, cuando un representante no cumple con su rol, son las personas del sector quienes le tienen que reclamar.

“Conozco al IPS, fui funcionaria 14 años de ese lugar. El IPS necesita una reforma profunda, pero no de la desaparición del Consejo del IPS. Hay que saber elegir a sus representantes y los representantes tienen que cumplir su rol de representar realmente a las personas que le eligieron para estar ahí. El IPS necesita esa reforma, necesita tener resultados”, refirió.

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Samaniego en contra de la eliminación del Consejo de IPS

Insistió en que IPS necesita del Consejo para hacer un lugar y espacio de representación que sea custodio de la gente y le pueda reclamar al presidente. “Que no cumplan lo que tienen que cumplir, ya es otro problema”, refirió.

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Agregó que tiene esperanzas en el actual presidente de IPS, Isaías Fretes, por su patriotismo e idoneidad, por lo que espera que tenga las manos desatadas y pueda hacer los cambios que la previsional necesita en las direcciones, en los lugares de decisión y le permitan traer resultados de gestión, que es lo que la ciudadanía está esperando.

“La atención médica, las operaciones en tiempo y forma, las consultas que algunas veces se van y le dan de aquí a 7 meses, 8 meses y ¿qué puede hacer el pobre paciente que recurrir al sector privado y no tiene dinero, y tiene el aporte al día? Por ejemplo, de tener los medicamentos, de retirar sus medicamentos que le corresponde, vemos hoy sectores con medicamentos vencidos, con necesidades básicas que no tiene“, señaló.

Reconoció que si Fretes no da resultados de gestión, van a decir que finalmente no está cumpliendo su función y la ciudadanía va a perder la confianza, pero que la causa real va a ser porque no le dejan cumplir su función.

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Samaniego enfatizó en que son los asegurados aportantes quienes más necesitan de respuestas de la previsional y son quienes tienen la legalidad de acudir al IPS, pero no tienen respuesta.

Para la legisladora urge descomprimir, por ejemplo, el Hospital Central, para lo que se deben construir nuevos hospitales en todos esos terrenos que están alrededor del IPS y que son del IPS.