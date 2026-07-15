Dani Centurión y su apoyo a Fretes: Destapó la olla, pero falta destrucción total de rosca mafiosa

El diputado Daniel Centurión (ANR, Añetete) sostiene que Isaías Fretes viene haciendo un buen trabajo al frente del Instituto de Previsión Social (IPS) y que las “estructuras mafiosas” son muy grandes y longevas, pero espera de él que precisamente logre acabar con ellas.

“Vemos que es serio el trabajo que está haciendo el doctor Fretes, vemos que tiene coraje para destapar la olla, ahora lo que queremos ver es culminar su trabajo coronando con la destrucción total de esa rosca mafiosa que está y vive esquilmando al IPS”, dijo Centurión.

Sostuvo que, si bien mantienen su respaldo a Fretes, y entienden que está en un proceso interno de auditorías, lo que se espera son los resultados concretos.

“Hoy tenemos que darle el respaldo al doctor Isaías Fretes, pero ya en un tiempo perentorio, en un tiempo inmediato, tenemos que comenzar a ver estos resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Modificación de la normativa pensando en los asegurados y darles nombre y apellido a los funcionarios corruptos que esquilmaron al Instituto", afirmó.

El mismo recordó que este gobierno a tambor batiente, atropelló hace dos años para crear una Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones que poco o nada ha hecho para frenar los negociados en el IPS.

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Aunque con lo que está decidido a plantear acabar es con el Consejo de Administración que “históricamente sirvió para hacer negociados”.

“Nosotros vamos a presentar un proyecto de ley para eliminar el Consejo y darle mayor fortaleza a la fiscalización y supervisión interna, y exigir que la Superintendencia comience a funcionar”, dijo.

“Rosca mafiosa” enquistada hace años

El diputado Daniel Centurión sostuvo que por más que están siguiendo con preocupación los problemas actuales de la institución y los presuntos negociados con fondos de la previsional, también deben reconocer que la “rosca mafiosa”a la que se enfrentan no es solo de ahora.

“Hay toda una rosca mafiosa no de este gobierno solamente, no del gobierno anterior solamente, sino que históricamente ha esquilmado al IPS y por eso hoy estamos hablando de desabastecimiento, estamos hablando de la falta de insumos, la falta de medicamentos, la falta de personal capacitado, mayor infraestructura, mayor acceso a los asegurados, entonces esto tiene un marco integral”, refirió.

También dijo que los grupos detrás de los negociados en la previsional no pasan solo por el presidente, sino que se manejan en todos los niveles.

“Es importante mencionar a los presidentes que pasaron históricamente por el Instituto; estamos hablando de toda una rosca, desde el funcionario inferior que hace la lista de los medicamentos que propone para la adquisición, pasando por todo ese proceso administrativo y financiero, hasta el equipo técnico médico que también es parte de esa cohorte; entonces es mucho más amplio”, dijo Centurión.