Proyecto anti stock cero de medicamentos: Diputados plantean cambiar sistema de compras

“Ningún paraguayo debería preguntarse si mañana podrá continuar con un tratamiento que le permita seguir viviendo. Esto no puede ser un privilegio, esta debe ser una garantía del Estado", enfatizó el diputado proyectista Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) sobre este proyecto de ley que pretende reformar el sistema de compra de medicamentos sobre todo para pacientes que padecen enfermedades crónicas como:

Cáncer

Trasplantados

VIH

Hemofilia

Enfermedades raras

Diabete.

Es por ello que esta semana se dio entrada al proyecto de ley “de garantía de continuidad terapéuticа y prevención del desabastecimiento de medicamentos esenciales”, firmado además por los diputados Raúl Benitez (Independiente), Adrian “Billy” Vaesken, Diosnel Aguilera, María Constancia Benítez (los tres PLRA, Frente Radical) y el colorado oficialista Hugo Meza (ANR, B).

Como una simple muestra de la realidad que vive cientos de compatriotas por culpa de un Estado que no le importa la vida de sus ciudadanos, apenas hace unos días, pacientes con leucemia rogaban al IPS que reponga medicamentos vitales para su tratamiento.

“Cuando una madre no encuentra un medicamento para su hijo, cuando un paciente con cáncer interrumpe su tratamiento, cuando una persona trasplantada no accede a sus inmunosupresores, no espera de nosotros discursos y tampoco recriminaciones, espera una respuesta”, dijo Espinola planteando más que críticas, este proyecto como una alternativa concreta.

Sostuvo que es inadmisible que los pacientes reciban “respuestas devastadoras, como, por ejemplo: ‘No hay medicamentos’ o ‘Vuelva la próxima semana’”, cuando lo que está en juego es su vida.

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”Para un paciente con cáncer, no es simplemente una situación administrativa, sino que es una es angustia, es miedo y es poner en riesgo años y años de tratamiento y un retroceso dentro de la evolución que pudo haberse tratado a través de los años", dijo Espínola.

¿En qué consiste el proyecto “Anti Stock Cero” de medicamentos?

El diputado Mauricio Espínola remarcó que el problema actual no siempre es la falta de dinero, sino la inoperancia para la planificación de las compras, esperando siempre llegar al desabastecimiento para iniciar los procesos de reposición.

Los otros problemas recurrente, más allá del dinero, que detectan en el sistema actual son:

Deficiente planificación de compras.

Ausencia de sistemas de alerta temprana.

Licitaciones iniciadas tardíamente.

Incumplimientos de proveedores.

Demoras logísticas.

Falta de coordinación institucional.

Inexistencia de reservas estratégicas.

Ausencia de mecanismos modernos de gestión de inventarios.

Escasa transparencia respecto del estado real de los stocks.

“Hoy nuestro sistema actúa solamente cuando el medicamento ya desapareció y nosotros proponemos exactamente lo contrario: Actuar antes, prevenir y anticiparse y que el Estado reciba una alerta cuando el stock llegue a un nivel crítico", explicó sobre la propuesta.

En tal sentido, se pretende obligar por ley para estas enfermedades críticas, todas las instituciones tengan un abastecimiento garantizado de por lo menos 3 meses por adelantado.

Incluso esto podría beneficiar también en cuanto a transparencia y mejor uso del dinero público, ya que se evitarían las compras por “urgencia”, lo que comúnmente atenta contra la transparencia y eleva los costos.

El proyecto plantea sanciones por stock cero

Un partido importante que se pretende agregar es el de “Responsabilidad institucional”, a fin de establecer castigos concretos para las autoridades y proveedores que signan permitiendo el stock cero de medicamentos vitales.

En lo que refiere a los proveedores en falta, en el artículo 24 se plantean las siguientes sanciones, muchas de las cuales ya están establecidas en la legislación vigente:

Multas.

Ejecución de garantías.

Rescisión contractual.

Comunicación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para la aplicación de las sanciones que correspondan conforme a la legislación vigente.

Por su parte, en lo que refiere a autoridades, se señala que “cuando el desabastecimiento derive de negligencia administrativa, deberán iniciarse los procedimientos disciplinarios correspondientes”.

Finalmente, también pretenden garantizar el financiamiento, estableciendo un capítulo al respecto, donde se remarca que “el Poder Ejecutivo incorporará en el Presupuesto General de la Nación los créditos necesarios para la implementación de esta ley”, al igual que “las instituciones deberán incluir anualmente partidas destinadas al mantenimiento del stock estratégico”.

Permiten además la posibilidad de “gestionarse recursos provenientes de organismos internacionales de cooperación”.