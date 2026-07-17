San Juan Bautista elegirá en octubre a su próximo intendente: conozca quiénes son los candidatos

El próximo 4 de octubre, los ciudadanos de los diferentes municipios del país acudirán a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades municipales. En San Juan Bautista, departamento de Misiones, tres candidatos buscan quedarse con el cargo de intendente.

Por la Asociación Nacional Republicana (ANR), Partido Colorado, estará presentando por el rekutú a José Luis Benítez Herebia, actual intendente de esta ciudad.

Benítez Herebia había asumido el Ejecutivo municipal sanjuanino en el año 2021, tras haber ganado las elecciones de ese entonces con una diferencia de 1.765 votos sobre el candidato del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Tomás Edulfo Riquelme.

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Después de 20 años de gobierno liberal, el Partido Colorado había recuperado la intendencia de San Juan Bautista con Benítez Herebia, quien además milita en el movimiento Honor Colorado.

El actual jefe comunal busca la reelección tras haber ganado las internas coloradas del pasado 7 de junio, donde obtuvo una diferencia de 1.002 votos frente a Carmelo Ibarra, presidente de la seccional colorada y candidato por el movimiento General Bernardino Caballero.

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Cuestionamientos durante su administración municipal

Durante su administración, Benítez Herebia tuvo varios cuestionamientos, principalmente por parte de los concejales municipales liberales, quienes impulsaron el proyecto denominado “Bache Cero”, realizando trabajos de bacheo en varias arterias principales de la ciudad que se encontraban en mal estado.

Los ediles liberales Javier Paredes, Gastón García, Félix García y Leonarda Cabrera estuvieron realizando estos trabajos, según mencionaron, ante la inacción del Ejecutivo municipal para mejorar el tránsito dentro de la ciudad de San Juan Bautista.

También fue cuestionada la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2023 de José Luis Benítez. En sesión ordinaria realizada en abril del 2024, la Comisión de Hacienda y Presupuestos presentó dos dictámenes; uno de ellos recomendaba el rechazo debido a que no fueron presentados varios documentos respaldatorios.

Sin embargo, al ser minoría la oposición, se logró la aprobación de dicha ejecución presupuestaria.

Nuevamente, en el año 2026, la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2025 fue cuestionada y rechazada en la Junta Municipal por falta de documentos respaldatorios de inversiones no debidamente justificadas.

En esa ocasión, la Junta Municipal rechazó por 7 votos a favor y 5 en contra, pero el Ejecutivo municipal vetó dicha resolución y volvió nuevamente a la Junta.

Para el rechazo definitivo se requerían 8 votos de los 12 concejales, pero solamente se alcanzaron 7 votos, por lo que finalmente quedó aprobada la ejecución presupuestaria.

Candidato del PLRA

Por otra parte, por el PLRA, el candidato oficial es Juan Carlos Meza Medina, quien ya fue intendente de San Juan Bautista durante dos periodos: 2010-2015 y 2015-2021.

Meza Medina se presentó en las internas partidarias por el movimiento Liberalismo Unidos para la Victoria y superó en las urnas a Fernando Ríos, representante del movimiento Frente Radical.

La diferencia a su favor fue de 1.274 votos, resultado que lo consagró como candidato liberal para las elecciones municipales previstas para octubre.

Denuncia contra Meza Medina

En octubre de 2023, concejales de la bancada de la ANR cartista Ariel Girett, Edgar Darín, Manuel Morínigo y Edgar Altamirano presentaron una denuncia por presuntos delitos de lesión de confianza y apropiación indebida contra la gestión de Meza Medina durante el periodo 2015-2021.

El caso está relacionado con la construcción inconclusa del Palacete Municipal, obra iniciada en diciembre de 2019.

El proyecto contaba con un presupuesto de G. 4.148.362.398, un plazo de ejecución de 400 días y estaba a cargo de la empresa El Oportuno, representada por Daniel Galeano Godoy.

Los trabajos quedaron paralizados en el año 2021. Al asumir la nueva administración, el intendente José Luis Benítez decidió suspender definitivamente la obra y solicitar una auditoría a la Contraloría General de la República.

Tras las irregularidades detectadas por el organismo de control y la denuncia presentada por los ediles, el Ministerio Público inició una investigación.

Una pericia técnica determinó un presunto perjuicio patrimonial de G. 303.207.003 por pagos efectuados por trabajos no concluidos en el Palacete Municipal. La investigación continúa en curso.

Candidata por el Partido Febrerista

La tercera candidata a ocupar la administración municipal de la capital de Misiones es Hilda Gómez, por el Partido Revolucionario Febrerista, con la lista 3. La misma no cuenta con una trayectoria política anterior, pero se presenta como una propuesta diferente a los partidos tradicionales.