Contraloría: Operadores cartistas y dionisistas se infiltran entre candidatos

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Javier Zacarías Irún (ANR, HC), recibió hoy en audiencia a numerosos candidatos a Contralor y Subcontralor. En total se han presentado casi 50 postulantes y este jueves o el lunes acudiría el último grupo.

Acudieron hoy los candidatos Julián Fernando Domínguez, Luis Enrique Franco Bobadilla, Dario Araujo Prieto, Fernando Jhoni Báez Santacruz, Julio Mendoza Aquino, Liz Torres Laconich, Ariel Edmundo Gallardo Espínola, Angélica Ortiz y Jorge Miguel Ayala López. Por otra parte, Jacqueline Manuela Ramirez de Méndez fue la única ausente.

Auditorias preventivas inquietan a ZI

Estuvieron presentes los senadores Dionisio Amarilla (liberocartista); Eduardo Nakayama (Ind) y Ramón Retamozo (ANR, HC).

Tras las exposiciones, Zacarías Irún pidió centrar el debate sobre las promesas de varios postulantes a hacer auditorias preventivas. “¿Cómo se puede auditar algo que no existe?”, preguntó el exintendente de Ciudad del Este procesado por desvío de fondos y blanqueado por el Poder Judicial.

Durante las exposiciones, el candidato Domínguez ofreció su experiencia como asesor jurídico de la Dirección de Talento Humano del Congreso. A su turno, Franco Bobadilla habló sobre fortalecer las auditorías internas.

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Auditor de Miguel Prieto fue felicitado

El candidato Araujo Prieto, funcionario de la Contraloría, fue “felicitado” en su exposición tanto por Zacarías Irún como por Dionisio Amarilla. Esto cobra sentido al recordar que Araujo Prieto encabezó las auditorias de la CGR que justificaron la destitución del exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto (Yo Creo), en el caso “Tía Chela”, una orden del cartismo a la Cámara de Diputados.

Sindico de la ANR y procesado de la ESSAP

También expuso Fernando Jhoni Báez Santacruz, quien de entrada dijo ser sindico N° 2 de la Junta de Gobierno de la ANR, presidida por Horacio Cartes y advirtió a los examinadores que fue imputado por su gestión como gerente financiero de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) bajo la presidencia de Osmar Sarubbi (2013-2017). Sin embargo, sostuvo que su nombre quedó limpio. Dijo que él al igual que Zacarías Irún fueron “perseguidos”.

Otra candidata, Angélica Ortiz Caballero, también señaló ser funcionaria de la Contraloría. Ella figura como directora del “área de gestión”, pero en sus redes sociales abiertamente -pese a ser funcionaria de la CGR- se la pasa haciendo loas al senador liberocartista Dionisio Amarilla y felicitando a la hermana del legislador la nueva defensora adjunta Diana Amarilla.

Por su parte, el director de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Humberto Fernández, informó que aún resta un grupo de postulantes por comparecer y que la convocatoria para la siguiente audiencia será definida entre este jueves o el próximo lunes.

El mandato del actual contralor general, Camilo Benítez, y del subcontralor general, Augusto Paiva, culmina el 1 de noviembre de 2026. En ese marco, la comisión desarrolla el proceso de selección de candidatos que integrarán las ternas para la designación de las nuevas autoridades de la Contraloría General de la República.