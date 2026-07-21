Falta de medicamentos en IPS: Diputada culpa a “negligencia criminal”

La crisis de desabastecimiento de medicamentos en los servicios de salud del Instituto de Previsión Social (IPS) continúa y los asegurados no logran encontrar en las farmacias de la previsional los fármacos que necesitan para sus tratamientos, lo que los obliga a adquirirlos por su cuenta y gastar elevadas sumas de dinero.

Cargando con una aguda crisis financiera y grandes deudas con bancos y proveedores, el IPS actualmente gasta unos 44.000 millones de guaraníes mensuales en la compra de medicamentos, una cifra que equivale a menos de un tercio de lo que las autoridades de la previsional estiman se debería gastar cada mes en la compra de fármacos.

Mientras tanto, está pendiente de tratamiento en el Senado un proyecto de ley que plantea declarar en emergencia al IPS y autorizar la implementación de procesos abreviados para el reabastecimiento de medicamentos.

“Negligencia criminal”

En comunicación con ABC Cardinal este martes, la diputada opositora Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) opinó que la situación de desabastecimiento de medicamentos y crisis económica que atraviesa el IPS es consecuencia de una “negligencia criminal” de las autoridades previas de la previsional. Señaló específicamente a la administración del anterior presidente del IPS, Jorge Brítez, reemplazado por el actual titular Isaías Fretes.

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“Los que se fueron no hicieron los llamados (para la compra de medicamentos) en tiempo y forma”, dijo.

Añadió que no se puede “pedir milagros” a la nueva administración, teniendo en cuenta que el proceso de adquisición de medicamentos por licitación es “sumamente burocrático”.

“Recomponer y volver a la estabilidad lleva su tiempo por los procesos largos que existen”, subrayó.

“Decisiones definitivas” para equilibrar al IPS

La legisladora opinó que “es el momento de una toma de decisiones definitivas para el IPS” y argumentó que el Gobierno debe designar un equipo técnico que “trabaje todas las aristas de la institución” para equilibrarla financieramente mejorando la calidad de sus gastos, poner al día los procesos licitatorios y “lograr los cambios necesarios para que esta institución sea sustentable en el tiempo”.

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Recordó que unas 1.500.000 personas – entre asegurados y sus familiares – dependen de los servicios de salud del IPS y urgió poner a esa gente “en el centro” de la discusión.