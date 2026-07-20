Senado tratará proyecto que redirecciona plata para influencers y el pago de deudas con proveedoras

En un escenario marcado por la escasez de medicamentos, la deuda con proveedores y la amenaza de movilizaciones en el sector sanitario, la Mesa Directiva del Senado decidió incorporar en el orden del día de la sesión ordinaria del miércoles dos proyectos de ley considerados prioritarios para aliviar la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud pública.

Se trata del proyecto que propone redirigir G. 9.747.620.030 inicialmente previstos para campañas de comunicación, difusión digital, eventos institucionales e influencers hacia la compra de medicamentos y otros servicios hospitalarios esenciales.

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Asimismo, la iniciativa presentada por cartistas y opositores que modifica y amplía el artículo 279 de la Ley Nº 7609/25 del Presupuesto General de la Nación 2026, con el objetivo de flexibilizar el mecanismo de cesión de derechos de deuda, conocido como factoraje.

Ambos proyectos aún carecen de dictamen de comisión, pero la senadora Esperanza Martínez (PPC) confirmó que solicitó al presidente de la Comisión de Hacienda, Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), incluirlos en la reunión prevista para este martes a fin de emitir dictámenes antes de su tratamiento en el pleno.

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Buscan ampliar el factoraje para pagar la deuda con proveedoras

Martínez explicó que el proyecto sobre el Presupuesto General de la Nación fue presentado inicialmente por ella junto con otros legisladores y posteriormente recibió una nueva versión impulsada por la bancada oficialista en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin embargo, lamentó que la propuesta permanezca sin tratamiento desde hace casi dos meses.

La iniciativa busca ampliar los alcances del sistema de cesión de derechos de deuda para que el Estado pueda cancelar las millonarias obligaciones pendientes con farmacéuticas, constructoras y otros proveedores.

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La senadora señaló que el mecanismo no debe limitarse únicamente a medicamentos, sino incluir otros insumos indispensables para el funcionamiento de los hospitales.

“Que no sea solo medicamentos, que pueda tener algunos otros ítems, como por ejemplo reactivos para laboratorio. Sé que en este momento no hay reactivos en varios hospitales para realizar análisis”, expresó.

Redireccionar fondos para influencers a medicamentos

El segundo proyecto propone reasignar casi G. 10.000 millones provenientes de Itaipú Binacional, originalmente destinados a campañas digitales, estrategias de comunicación institucional, contratación de influencers y organización de eventos, para destinarlos al Ministerio de Salud Pública.

Los recursos serían utilizados para cubrir deudas relacionadas con:

compra de medicamentos;

mantenimiento de equipos biomédicos;

servicios de diálisis;

laboratorio y reactivos;

diagnóstico por imágenes;

limpieza hospitalaria;

alimentación de pacientes;

vigilancia y otros servicios esenciales.

Martínez sostuvo que el debate permitirá al propio oficialismo analizar alternativas junto al Ministerio de Economía e incluso evaluar un eventual apoyo financiero de Itaipú.

“Es muy preocupante”, afirma la parlamentaria

La legisladora afirmó que resulta difícil justificar gastos en comunicación institucional mientras persisten graves carencias en los hospitales públicos. “Es muy preocupante y, sobre todo crea mucha indignación que haya otros gastos. Itaipú tiene recursos. Se gasta para jardines, para otras actividades, mientras el sistema de salud sigue con enormes necesidades”, manifestó.

También cuestionó recientes inversiones en proyectos de promoción gubernamental. “He visto la presentación del Presidente con los ómnibus de bibliotecas ambulantes. Valoro muchísimo la educación y la lectura, pero en este contexto parece más una campaña política que una política pública estructurada”, señaló.

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La parlamentaria advirtió, además, que la crisis sanitaria se combina con un creciente conflicto laboral tanto en el Ministerio de Salud como en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Indicó que existe preocupación por una eventual huelga general, mientras los hospitales continúan enfrentando faltantes de medicamentos, insumos y reactivos para análisis clínicos.

A ello se suma, según explicó, el malestar generado por la incorporación obligatoria de trabajadores contratados al sistema jubilatorio, lo que implica una reducción inmediata en sus ingresos. “Estamos a punto de entrar en una huelga general de los trabajadores de Salud y del IPS. Todo esto se agrava con la falta de insumos y medicamentos”, afirmó.

Esperan abrir el debate con el Ejecutivo

Martínez sostuvo que la inclusión de ambos proyectos en el orden del día permitirá abrir una discusión política sobre las alternativas para enfrentar la crisis.

Asimismo, recordó que el Ministerio de Economía había anunciado un paquete de aproximadamente US$ 80 millones para atender parte de la deuda del sector salud, aunque aseguró que hasta ahora no existe información oficial sobre su implementación.

“Los proyectos son proyectos. Si aparece una idea mejor, se modifica. Lo importante es que el Gobierno empiece a debatir soluciones porque hace meses hablamos de este problema y todavía no vemos resultados concretos”, concluyó.