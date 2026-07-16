SPP acusa al MITIC de presionar a medios y alerta sobre un deterioro de la libertad de expresión

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) denunció este miércoles que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) habría ejercido presiones sobre un medio de comunicación para eliminar una publicación relacionada con la postura del gremio respecto al ministro Gustavo Villate. La organización calificó el hecho como un nuevo episodio que, a su criterio, profundiza el deterioro de la libertad de expresión en el país.

El secretario general del SPP, Santiago Ortiz, sostuvo que el sindicato cuenta con información que le permite afirmar que existieron llamadas desde el MITIC a directivos de una radio para solicitar que se eliminara un posteo en redes sociales que reproducía una entrevista en la que el gremio pedía la destitución de Villate.

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Sospechas de presión mediante la pauta oficial

Según Ortiz, la publicación eliminada no contenía información distinta a la posición oficial del sindicato, expresada previamente mediante un comunicado y en declaraciones periodísticas. Por ello, descartó que la decisión obedeciera a un error editorial.

El dirigente sostuvo que el gremio presume que la presión estuvo vinculada al manejo de la pauta publicitaria estatal. Aclaró que el SPP no cuestiona que el Estado invierta en publicidad institucional, pero advirtió que esos recursos no deben utilizarse como mecanismo para influir en la línea editorial de los medios de comunicación.

“Nos preocupa que la pauta oficial pueda convertirse en una herramienta para censurar o inducir la autocensura”, afirmó Ortiz.

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Reclaman la destitución de Villate

El sindicato reiteró su pedido de destitución del ministro Gustavo Villate, a quien responsabiliza políticamente por una supuesta estructura de ataques digitales contra periodistas, denunciada públicamente en los últimos días.

Ortiz sostuvo que, además de no responder a los cuestionamientos periodísticos, el titular del MITIC tampoco habría dado respuestas suficientes al Congreso sobre las denuncias que pesan sobre su gestión.

Para el dirigente sindical, estas acciones contradicen la obligación del Estado de garantizar la libertad de expresión y proteger el ejercicio seguro del periodismo.

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Denuncian campaña contra periodistas

El secretario general del SPP reiteró que el gremio considera especialmente grave la presunta utilización de recursos públicos para financiar campañas digitales dirigidas contra trabajadores de prensa.

Indicó que algunas publicaciones difundidas en redes sociales incluían mensajes que, según afirmó, simulaban actos de violencia contra periodistas y propietarios de medios de comunicación.

Ortiz advirtió que este tipo de contenidos pueden alentar agresiones en un contexto en el que, recordó, Paraguay registra el asesinato de 21 periodistas desde el retorno de la democracia.

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Piden investigar y regular la distribución de la publicidad estatal

El sindicato instó al Ministerio Público y al Poder Judicial a investigar las denuncias sobre el eventual uso de fondos públicos en la supuesta estructura de ataques digitales, así como las presuntas presiones ejercidas sobre medios de comunicación.

Asimismo, solicitó al Congreso avanzar en una legislación que establezca criterios claros, transparentes y objetivos para la distribución de la pauta oficial, con el fin de impedir que sea utilizada como mecanismo de presión política o editorial.

Ortiz también hizo un llamado al presidente Santiago Peña para que adopte medidas frente a la situación. Recordó que el mandatario suscribió el Acuerdo de Chapultepec, compromiso internacional que promueve la defensa de la libertad de expresión y la protección del trabajo periodístico. Según el dirigente, ello obliga al Ejecutivo a garantizar condiciones que favorezcan el ejercicio libre e independiente del periodismo y a investigar cualquier denuncia sobre eventuales actos de censura o intimidación contra la prensa.