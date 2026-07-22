¿Se presenta la dupla de Alliana este sábado?: Esto dice el líder de la bancada cartista en Diputados

El acto de presentación de candidatura del Partido Colorado (de todos los movimientos, no solo de Honor Colorado) se realizará este sábado a las 10:00 en el Centro de Eventos de la Conmebol en Luque y busca “demostrar la fuerza que tiene el Partido Colorado a nivel nacional y las intenciones de ganar la mayor cantidad de intendencias a nivel nacional y mostrar la fortaleza de la Lista 1 con miras al 2028″, señaló el diputado cartista Miguel del Puerto.

Sin embargo, la principal duda es si aprovecharían para oficializar la dupla del actual vicepresidente y aspirante a la Presidencia para el 2028 por Honor Colorado, Pedro Alliana, que apenas ayer hablaba “encantos” de sus eventuales compañeros de chapa.

“No, yo creería que eso se va a mantener según el pensamiento y la visión de los líderes, de que eso se resuelva o se oficialice posterior a las elecciones municipales"; es decir, tras el 4 de octubre próximo", dijo Del Puerto.

De hecho, una presentación en esa fecha podría generar incomodidad a los otros movimientos que también tienen candidatos electos y sus propios aspirantes a la Presidencia, que estarán también en el acto como parte del modo “abrazo republicano” que impera en la ANR.

Entre estos, el abdismo (Colorado Añetete) tiene como presidenciable a Arnoldo Wiens; Fuerza Republicana, del exvicepresidente Hugo “Toro” Velázquez, proyecta al senador Luis Pettengill, y Causa Republicana pretendería impulsar a su líder, la senadora Lilian Samaniego.

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Dentro de Honor Colorado, el que correría en punta para acompañar a Alliana en una eventual chapa para la interna es el ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja, quien tendría la bendición del Horacio Cartes.

No obstante, mantiene sus aspiraciones el actual presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, y también el presidente del Consejo de Gobernadores y jefe departamental de Guairá, César “Cesarito” Sosa.

“De por sí, todos son figuras muy importantes, muy interesantes, tienen su trayectoria cada uno, pero entiendo también que nuestro vicepresidente y candidato oficial de nuestro movimiento va a esperar también el momento oportuno para el anuncio”, insistió.

Finalmente, consideró que las elecciones del 4 de octubre también servirán para que “se mire un poco la tropa y el territorio” de cada uno de los candidatos.

Hay “Abrazo republicano”, pero cartistas siguen con sangre en los ojos

El diputado Miguel del Puerto también se refirió al “Abrazo republicano” de anoche entre el presidente de la República, Santiago Peña, y el expresidente y líder de Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, remarcando que no perdonan la “persecución” a Horacio Cartes durante el gobierno anterior.

“Ayer fue un encuentro casual, pero bueno, lo importante es que nosotros estamos acompañando a la Lista 1″ y cualquier gesto de este tipo es bienvenido, ya que “acá la prioridad es el partido”, dijo.

No obstante, reconoció que tampoco implica una paz permanente y que no tienen entre ceja y ceja al abdismo, a quienes culpan de la designación como “significativamente corrupto” de Horacio Cartes, sanción que actualmente se encuentra levantada durante el gobierno de Donald Trump.

“Acá una cosa es el interés partidario, después las persecuciones que tuvo nuestro líder de movimiento y presidente del partido", señaló Del Puerto, insistiendo en que no piensan dar simplemente vuelta la página, pese a que Cartes apela a un “discurso de madre: de buscar la unidad partidaria y priorizar los intereses generales antes que los particulares”.

“Nosotros, los que somos integrantes del movimiento Honor Colorado, creemos que fue una persecución inmisericorde, un perjuicio personal, familiar, económico y bueno, alguna consecuencia tiene que tener”, advirtió.