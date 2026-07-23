Celeste Amarilla propone al pueblo llevar al Partido Colorado “a la llanura” para salir de la pobreza

En la parte final de una extensa intervención en el espacio de oradores en el Senado sobre el ataque armado registrado en Canindeyú y la persistencia del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), la legisladora Celeste Amarilla (PLRA) vinculó la violencia con la pobreza estructural que, según afirmó, los sucesivos gobiernos colorados no han logrado revertir.

“Yo propongo una cosa que todavía no probamos. Yo propongo que el Partido Colorado se vaya a la llanura y dejen que pruebe otro. ¿Qué pasa, ciudadanos paraguayos, si esta vez probamos otra cosa?”, expresó.

En un mensaje dirigido directamente al electorado, la senadora pidió dejar de respaldar al Partido Colorado en las urnas, al considerar que la ANR ha fracasado en resolver los principales problemas nacionales.

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“Una reflexión para el pueblo paraguayo que nos escucha: ¿y si probamos otra cosa ahora y dejamos de votar al Partido Colorado que nos ha demostrado ineficiencia, inoperancia y corrupción? Vamos a probar a otro”, manifestó.

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Las declaraciones generaron una inmediata reacción en el pleno, ya que el senador Ramón Retamozo (ANR, aliado cartista), quien en ese momento presidía la sesión como vicepresidente primero del Senado, no pudo contener la risa mientras escuchaba la propuesta de la legisladora opositora.

Vincula la pobreza con el avance del EPP y el narcotráfico

Antes de formular su llamado político, Amarilla realizó una reflexión sobre el ataque armado ocurrido en Canindeyú, que atribuyó preliminarmente al EPP, aunque también mencionó la posibilidad de que se trate de un nuevo grupo criminal.

La legisladora sostuvo que, tras más de dos décadas de operaciones, el grupo armado sigue activo porque cuenta con protección en determinadas comunidades, donde la pobreza y la falta de oportunidades favorecen el reclutamiento y la colaboración con organizaciones criminales.

Según afirmó, existe una relación de “retroalimentación” entre el EPP y el narcotráfico, mientras que el Estado ha sido incapaz de transformar las condiciones de vida en las zonas más golpeadas por la exclusión social.

Critica décadas de políticas sin resultados

Durante su discurso, Amarilla mencionó comunidades como el asentamiento Huber Duré y las localidades de: Maracaná, Nueva Durango y Naranjito, cuestionando que, pese al paso de los años, continúen sumidas en la pobreza.

A su criterio, el Estado se ha limitado a entregar tierras sin generar verdaderas oportunidades de desarrollo, educación de calidad o empleo para las nuevas generaciones.

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La senadora lamentó que miles de jóvenes de esas localidades sigan sin perspectivas de convertirse en profesionales y consideró que esa falta de oportunidades termina fortaleciendo al crimen organizado. “Estamos reproduciendo pobreza, pobreza y pobreza”, afirmó durante su intervención.

Un llamado electoral para cambiar el rumbo

Amarilla concluyó que, después de décadas de gobiernos colorados, el país necesita ensayar una alternativa política.

Su mensaje estuvo dirigido directamente a los ciudadanos de cara a los próximos procesos electorales. “Una reflexión para el pueblo paraguayo que nos escucha, ¿y si probamos otra cosa ahora y dejamos de votar al Partido Colorado que nos ha demostrado ineficiencia, inoperancia y corrupción?“.