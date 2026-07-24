Elección municipal: Preparan maletines electorales para el “día D”

Funcionarios de la Justicia Electoral comenzaron con las tareas de distribución de materiales y útiles electorales que serán destinados a las Coordinaciones Departamentales de todo el país para las elecciones municipales del próximo 4 de octubre. Las primeras entregas se realizarán en los departamentos de Concepción, San Pedro y Cordillera.

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Con estos trabajos se busca garantizar que todos los útiles electorales estén en tiempo y forma para el normal desarrollo de la jornada electoral del próximo 4 de octubre.

Capacitaciones

Mientras que, siguiendo con el Cronograma Electoral se presentó ayer a los candidatos para miembros de las Juntas Cívicas y además comenzó el periodo de capacitación a funcionarios que estarán en los Centros de Escaneo y Transmisión (CTX).

Asimismo, para los encargados de la distribución de kits CTX para simulacros, las tareas que se realizarán entre el jueves 23 y el viernes 31 de julio.

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El domingo 4 de octubre se llevarán a cabo las elecciones municipales en los 263 distritos del país, donde se elegirán a los intendentes y concejales. Los electos ejercerán el mandato correspondiente al periodo 2026-2031.