Cartes habla de unidad, promete recursos y apunta a un país “colorado de punta a talón” con Alliana

Luego de Santiago Peña, el presidente de la ANR, Horacio Cartes, discurseó ante un auditorio con grandes vacíos durante el acto de presentación de candidaturas municipales de la ANR, donde enfatizó en varios momentos la importancia de la “unidad” para no perder el poder y lograr el cometido de “coloradizar” el país, tal como lo planteó Peña.

“Decía recién el presidente Peña que queremos coloradizar (Paraguay)... Sí, queremos coloradizar toda la República, por la salud del Paraguay, que sea colorado de punta a talón”, remarcó Cartes, secundando el discurso de Peña.

Cartes también habló de la “salud financiera” del Partido Colorado, remarcando que no tiene deudas pendientes con entidades financieras, y prometió ayuda económica a todos los candidatos para la campaña.

“Yo quiero informar -porque me parece importante- que las finanzas del Partido Colorado gozan de muy buena salud. Tenemos cero deudas en el banco. Tenemos cero deudas con proveedores y nos permite mañana decirles a todos los candidatos que el partido estará apoyando a cada uno de los candidatos en la medida que pueda”, sostuvo.

El acto realizado en el Centro de Convenciones de la Conmebol en Luque contó con notorios vacíos, no solo en número, sino también en peso, ya que no asistieron los principales referentes de la disidencia colorada como el expresidente Mario Abdo Benítez, líder de Colorado Añetete, y el jefe de Fuerza Republicana, el exvicepresidente Hugo Velázquez, quienes justificaron su ausencia alegando compromisos previamente asumidos.

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En tal sentido, Cartes apeló en varios momentos a la unidad pero bajo el “cuco” de que las veces que el partido colorado estuvo dividido, le fue mal y más bien temiendo perder el poder.

“Nuestra fuerza está cuando estamos juntos, cuando estamos unidos en el partido, sin fisuras. Que las pequeñas diferencias, que son normales, no nos pongan en bandos diferentes”, apeló Cartes, reconociendo que “sí hay diferencias entre nosotros”, pero “está probado que cuando nos peleamos y nos dividimos, al partido no le va bien”.

Guiño a Alliana en acto que era “colorado”

En otra parte de su discurso, pese a que supuestamente era un acto sin contaminación movimentista, sino colorado, el presidente del Partido Colorado no desaprovechó la ocasión para hacer campaña por el candidato del cartismo a la presidencia de la República para el 2028, el vicepresidente Pedro Alliana, que también estuvo en el escenario pero no hizo uso de la palabra.

Al momento de apelar a los eventuales “pichados” por la derrota, diciéndoles que todos volverán a tener chances para ubicarse en otros espacios, le tiró un piropo a Alliana.

“Acá hubo candidatos que ganaron y yo creo que nadie perdió, porque todos van a volver a tener su oportunidad en este próximo gobierno que estoy seguro está cerca mío, el que va a tener los destinos del país", dijo Cartes que tenía a su izquierda a Alliana.