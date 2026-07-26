José Mutti apela a la unidad del Partido Colorado pese a las heridas tras las internas

Durante una reunión política, José Mutti, candidato a intendente por la Asociación Nacional Republicana (ANR), manifestó que el "abrazo republicano" todavía no se está dando, aunque aseguró que desde su sector existe voluntad de dejar atrás las divisiones internas y avanzar hacia un trabajo conjunto.

“De nuestra parte tenemos las mejores intenciones, pero todavía hay dolor. Evidentemente, las heridas aún no han sanado, aunque ya estamos empezando ese proceso”, expresó.

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Mutti aseguró que, si bien aún existen diferencias luego de las internas partidarias, el objetivo es lograr una reconciliación entre los distintos grupos colorados para llegar fortalecidos a las elecciones municipales.

El candidato señaló que su equipo ya inició un recorrido por distintos sectores de la comunidad y mantiene reuniones con dirigentes colorados con el objetivo de fortalecer la campaña y consolidar la unidad partidaria con miras a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

Asimismo, destacó el trabajo realizado por la dirigencia de Colorado Añetete durante el proceso interno y agradeció el respaldo recibido.

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Las declaraciones fueron realizadas durante un encuentro político que contó con la presencia del precandidato a la Presidencia de la República por Colorado Añetete, Arnoldo Wiens.

En las últimas elecciones internas partidarias de la ANR, José Mutti obtuvo 3.803 votos y logró imponerse frente a Christian Rolón, precandidato de Honor Colorado, quien consiguió 3.346 votos, mientras que Gabriel Alfonzo, del Movimiento Fuerza Republicana, obtuvo 80 votos.