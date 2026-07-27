CDE: Clan Portillo fustiga a Yo Creo, niega ser cartistas y amenaza a Folle con sanciones

La alianza “Unidos Por CDE” presentó hoy en rueda de prensa a sus candidatos a concejales y ratificó que no habrá alianza con Yo Creo, sector al que acusaron de haber cerrado cualquier alianza y de dividir a la oposición en varios distritos de Alto Paraná.

El acto estuvo encabezado por el exdiputado y candidato a edil liberal Carlos Portillo y por Atilio Alegre, apoderado del PLRA en Alto Paraná.

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Esta alianza es conformada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA); el Partido Frente Amplio y Cruzada Nacional. Estuvo ausente la intendentable liberal Laura Folle, quien gracias al “voto castigo” derrotó al Clan Portillo y venció en internas a la concejal María Portillo.

Sanciones a Folle y otros, advierten

Durante la ronda de preguntas, Alegre dijo que Folle no representaba a esta alianza y que supuestamente ella trabaja para el Partido Yo Creo, cuyo candidato a intendente es Daniel Mujica, quien busca la reelección.

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Por ello, Alegre anunció que el Directorio del PLRA se reuniría este martes y que finalmente será conformado el Tribunal de Conducta para preparar sanciones en su contra y todos los liberales esteños que apoyen a Miguel Prieto, líder de Yo Creo y presidenciable opositor.

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Por su parte el exdiputado Carlos Portillo negó que este equipo sea un “satélite del Partido Colorado y del cartismo”. Acusó a Yo Creo de haber instalado esta versión. Recordó que cuando eran aliados de Yo Creo los liberales eran los mejores y ahora son atacados.

Anunció que trabajarán para pedir votos por la Lista 2 “de punta a punta” aunque no sepan si Laura Folle renunciará a su candidatura a intendente.

Payo ausente

El gran ausente en la rueda de prensa fue Paraguayo Cubas, pero su representante y candidato a concejal, Ever Escalante, dijo que “Payo” respalda la lista.

Nery Mercado, candidato a concejal del PLRA, acusó a Yo Creo de dividir a la oposición no solo en Ciudad del Este, sino también en Presidente Franco y Minga Guazú, donde los liberales buscan la intendencia.

Los candidatos a concejales

De los 12 candidatos de la lista, son del PLRA Cristian Javier Galeano Rotela; Carlos Antonio Portillo Verón, Blas Daniel Martínez Persingola, Nery Daniel Mercado Cáceres, Ceferino Samudio y Cindy Paola Lisboa Morquillas.

Sus candidatos aliados son Marcos Almeida, Ever Escalante, Joana Carballo, Agustín Soler y Miryan Flecha.