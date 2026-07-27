Elecciones Municipales: Consuman “abrazo republicano” en Luque

Conforme a fuentes coloradas, en la ciudad de Luque se llevó a cabo este domingo último el denominado acto “Gran Encuentro Fraternal de la Lista 1”, donde la dirigencia de los movimientos Honor Colorado y la disidencia colorada (Colorado Añetete) se reunieron en torno a un mismo objetivo: consolidar un trabajo en equipo que trascienda las individualidades.

El acto fue en apoyo del candidato a intendente de Luque por la Asociación Nacional Republicana (ANR), Hugo Farías, de cara a las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre.

En el mitin, el precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, valoró “la importancia de la unidad de todos los movimientos internos como base de todo proyecto político sólido”.

Wiens remarcó que la ANR, con todos sus movimientos - tanto Honor Colorado, como la disidencia - se fortalece “cuando cada dirigente entiende que el objetivo común está por encima de cualquier diferencia”.

Dijo que jornadas “como esta son la prueba de que, cuando hay trabajo conjunto entre los distintos sectores, los resultados llegan”.

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El exsenador y exministro de Obras Públicas expresó su respaldo al equipo de Luque. Señaló que la organización y el “compromiso demostrados por la dirigencia local, son un ejemplo para todo el partido y el país”.

Por su parte, el candidato a intendente Hugo Farías (ANR) indicó que la presencia de Wiens y su acompañamiento “reafirma el respaldo y la unidad entre los movimientos que integran el equipo de Luque”.

Farías subrayó que la fortaleza de un proyecto político se mide en la capacidad de sumar a los distintos sectores, y que jornadas como esta demuestran que Luque avanza unido, con una dirigencia cohesionada y comprometida con transformar la realidad de la ciudad.

En tanto, el candidato a concejal Pablo Pedroso (ANR) dijo que este tipo de encuentros refleja el espíritu que necesita la ciudad de cara a los próximos desafíos, subrayando que “ningún proyecto se construye en soledad, sino con la suma de voluntades de todos los que creemos en Luque”.

Abdo tiroteó con dureza

En su momento, el expresidente Mario Abdo Benítez, camino a las internas municipales del 7 de junio, dio un explosivo discurso en Luque. Fue en un mitin de apoyo al entonces precandidato disidente a intendente de Luque, Diego Romero.

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“Hoy se trata de defender de vuelta la independencia del Paraguay, que está secuestrado por delincuentes, por corruptos, por liberales que usaron nuestro pañuelo para llegar al poder”, cuestionó Abdo Benítez, en aquella ocasión, ante sus adherentes, en directa alusión al presidente Santiago Peña.