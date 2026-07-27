Humaitá: candidatos liberales a concejal municipal renuncian “por ética”

Los candidatos a la Junta Municipal de Humaitá por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Doroteo Pavón (Opción 5) y Cristian Zimbrón (Opción 6), oficializaron su decisión de retirar sus candidaturas, argumentando que las denuncias sobre la situación financiera de la Municipalidad les impiden continuar en la contienda electoral.

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La decisión se produce luego de que la intendenta interina, Telesfora Villalba (ANR), informara que la administración encabezada por el exintendente Julio Caballero (PLRA) dejó una deuda cercana a G. 1.000 millones.

La jefa comunal señaló que actualmente se encuentran recopilando toda la documentación para ponerla a disposición de la ciudadanía y esclarecer la situación financiera del municipio.

“Herencia de otras administraciones”

Julio Caballero, quien renunció el mes pasado al cargo para dedicarse a su campaña en busca de un nuevo período al frente de la Municipalidad de Humaitá, rechazó las acusaciones y aseguró que las obligaciones financieras corresponden, en parte, a deudas heredadas de administraciones anteriores, también encabezadas por intendentes del Partido Colorado.

El exintendente reconoció la existencia de compromisos económicos, afirmó que estos responden a créditos obtenidos para ejecutar diversas obras públicas, entre ellas la construcción del palacete municipal, adoquinados, mejoras en instituciones educativas y otros proyectos de infraestructura.

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Caballero también aseguró que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantiene pendiente una transferencia de aproximadamente G. 700 millones a favor de la Municipalidad.

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Según explicó, esos recursos permitirán cancelar las obligaciones con proveedores una vez que sean acreditados en la cuenta comunal.

“Estrategia” de campaña

Finalmente, el exjefe comunal dijo que toda la documentación administrativa se encuentra en regla y que las denuncias forman parte de una estrategia política para debilitar su figura en el marco del proselitismo colorado hacia las elecciones municipales del 4 de octubre.

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“No hay nada de qué preocuparse. Son deudas debidamente respaldadas y serán honradas cuando el Ministerio de Economía y Finanzas realice el desembolso correspondiente”, afirmó.

En este contexto, Pavón y Zimbrón manifestaron a medios de prensa que las denuncias sobre la administración municipal fueron determinantes para declinar sus candidaturas a la Junta Municipal de Humaitá.