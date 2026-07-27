Valenzuela: Intendenta descabalga candidatura a concejal, instala a su hermana y se atornilla al cargo

La intendente Mirtha Fernández (PLRA), quien se presentó en las internas liberales como candidata a concejal y donde fue la más votada de entre los doce, optó por renunciar a su candidatura y continuar en la administración de la Municipalidad de Valenzuela.

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La cuestionada liberal debía renunciar a su cargo como intendente el pasado 4 de julio; sin embargo, no lo hizo y finalmente hoy se dio a conocer su decisión de descabalgar de sus intenciones de ser concejal municipal.

En su reemplazo instaló a su hermana Edith Fernández, quien ni siquiera estaba entre la lista de ediles en las internas partidarias del pasado 6 de junio, con lo que concretó la primera estafa a su electorado.

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Mientras que como candidato a intendente está su hermano Manuel Fernández, quien fue candidatura única de los liberales en Valenzuela. De esta manera, el clan Fernández pretende seguir administrando los recursos de los contribuyentes de Valenzuela por otro periodo más.

Nefasta gestión

Mirtha Fernández lleva 16 años como intendenta de Valenzuela y actualmente afronta un juicio oral y público por lesión de confianza por un presunto daño patrimonial de G. 1.199 millones durante su gestión 2019.

Según la acusación del Ministerio Público, la liberal usó facturas para justificar obras que nunca se ejecutaron, y luego pagó dos veces por obras que se realizaron de manera chapucera generando un millonario daño patrimonial a la Municipalidad de Valenzuela.

Mientras que recientemente fue imputada nuevamente por un presunto daño patrimonial de G. 300 millones cometidos durante su gestión del 2021, según la fiscalía.