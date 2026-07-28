Barrio Ueno: Correligionario embreta a Bello entre dar justicia a vecinos o encubrir denuncias

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) solicitó formalmente al intendente de Asunción, Luis Bello (ANR, HC) que disponga una revisión urgente de la actuación de la Dirección de Catastro y la Dirección de Patrimonio a su cargo y que se auditen los expedientes pendientes de medio centenar de vecinos que gestionan la regularización de su situación, trámite que llamativamente fue frenado desde la irrupción del Grupo Vázquez SAE. exsocios comerciales del presidente Santiago Peña.

Espínola, le recordó a su correligionario la obligación de demostrar antes que nada “sensibilidad social” y que la crítica la hacía como “alguien del mismo signo político del que actualmente administra la Municipalidad de Asunción y que tiene el deseo y aspira a seguir gobernándola en el futuro inmediato”.

En otras palabras, le recordó a Bello que podría estar poniendo en riesgo la chance del candidato colorado Camilo Pérez en Capital si es que no toma medidas estrictas de justicia, ya que remarcó que “estos vecinos no piden privilegios, no piden regalos, ellos solamente piden que avancen sus expedientes".

En tal sentido, se hizo eco de las denuncias de que una “rosca” llamativamente estaría frenando los trámites para la legalización de las propiedades ubicadas en predio municipal y que, para colmo, también son amedrentados por desconocidos que según las denuncias, atropellan las viviendas y hasta habrían sustraído grandes sumas de dinero a vecinos que llevan en el sitio varias décadas.

“Estos vecinos sostienen que son 45 familias en situación de incertidumbre. Según manifiestan, sus expedientes están detenidos en la Dirección de Catastro, en el área de Patrimonio, donde reciben todo tipo de chantaje de personajes con nombres bíblicos y de flores. No podemos permitir que un expediente permanezca encajonado durante años", reclamó Espínola.

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Respecto a estos “personajes” que mencionó, se habría referido a la ex funcionaria de Asesoría Jurídica de la Comuna, Amapola Piacentini y al Director de Catastro de la municipalidad, Aaron Martínez.

Ante este caso, pidió a Bello que “disponga una revisión urgente de la actuación de la Dirección de Catastro y la Dirección de Patrimonio, que se auditen los expedientes pendientes”, ya que le recordó que “nuestro compromiso político como partido tiene que medirse por la capacidad de corregir lo que está mal y en el debido tiempo” y actuar “sobre todo con sensibilidad social”.

Denuncian hostigamiento

Vecinos de dicho barrio capitalino denuncian estar siendo hostigados para abandonar el lugar en el que algunos llevan viviendo desde hace medio siglo y donde desde hace tiempo iniciaron los procesos para legalizar su situación.

Estos además apuntan al Grupo Vázquez, ya que dicho grupo adquirió varias propiedades en los alrededores de sus viviendas, pero pretenderían quedarse también con los predios municipales ya que proyectarían en el sitio construir un hotel, un shopping o un complejo habitacional.

Las denuncias que obran formalmente y señalan al exmilitar retirado Gustavo Rojas como supuesto encargado de sondear por las propiedades en representación del Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez.