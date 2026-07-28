Elecciones municipales: Encuesta será el sábado para definir candidato opositor en Luque

Los candidatos a intendente de Luque el concejal Manuel “Manolo” Achucarro Gill (PLRA - Lista 2), la edil liberal Belén Maldonado (Alianza - Lista 3) y el excapitán de la Selección Paraguaya José Luis Chilavert (Alianza - Lista 5), se someterán el sábado 1 de agosto a una consulta popular para conocer quién de los tres es el mejor posicionado para enfrentar al candidato del Partido Colorado Hugo Farías.

Según los datos, los encuestadores llegarán a las casas de los diferentes barrios de Luque, desde las 06:00 hasta las 17:00. La metodología acordada fue la similar a la aplicada en Asunción y la que arrojó como mejor posicionada a Soledad Núñez.

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La ubicación de las zonas, así como los domicilios que serán visitados por los encuestadores se definirán por sorteo el día D, con el fin de preservar la credibilidad de sus resultados. Se adelantó que se realizará la consulta en unas mil viviendas.

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Los candidatos prefieren no emitir comentarios y se manejan con prudencia, hasta con hermetismo, con el objetivo de evitar manipulaciones por parte de los colorados.

Este martes, los tres intendentables firmarán un documento donde se comprometen a apoyar al vencedor el próximo 4 de octubre durante las elecciones municipales y también renunciarán a sus candidaturas a intendente.