Candidaturas indígenas: un paso hacia la inclusión en política paraguaya

Paraguay tiene 140.039 personas indígenas distribuidas en varios departamentos del país, de los cuales, según el último censo que hizo el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) unas 81.200 personas indígenas están en edad de votar.

Sin embargo, al contrastar estas cifras con los datos del Registro Cívico Permanente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), en su último corte del pasado 30 de diciembre del 2025, solo se inscribieron para votar 7.544 nativos. Lo que refleja el poco acceso de los pueblos indígenas hacia políticas públicas que los involucre en la participación ciudadana y así decidir sobre su bienestar.

Lea más: Especial: la discriminación sistemática a escuelas indígenas, más allá de los discursos

Con el objetivo de poder visibilizar las múltiples falencias en sus respectivas comunidades, algunos nativos tomaron la decisión de lanzarse a la arena política; sin embargo, el camino sigue siendo cuesta arriba.

En las últimas elecciones generales la Justicia Electoral registró 64 postulaciones, lo que representó solo el 0,2% del total de candidaturas registradas a nivel país, pero lamentablemente ningún candidato llegó a ocupar un cargo. Datos actuales preliminares, en cuanto a las postulaciones para el próximo 4 de octubre, indican que según el conteo parcial llegan a 100 nativos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Decisión de su comunidad

Por decisión de la magna asamblea de la comunidad La Patria, ubicada en el Chaco Paraguayo Amancio Pinasco, perteneciente a la etnia Angaité, decidió postularse para disputar una banca en la Junta Municipal de Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes.

Amancio es referente del pueblo Angaité y en comunicación con ABC, aclaró que su candidatura se dio como resultado de un mandato comunitario y está lejos de ser una aspiración individual.

“Me decidí luego de que en la asamblea de líderes de La Patria me eligieran. Hubo representantes de 19 comunidades, que debatieron durante dos días y en la asamblea se decidió que yo vaya como candidato”, dijo Amancio Pinasco en un cerrado guaraní.

Agregó que hace mucho viene siendo cabeza visible de su comunidad que busca visibilizar las necesidades, pedir ayuda y buscar llevar un poco de progreso a los pueblos nativos del Chaco.

“Creo como indígena no tengo muchas opciones para llegar a ocupar un cargo en los partidos políticos tradiciones, pero tengo la credibilidad de mi comunidad, me capacité como líder”, dijo Pinasco.

El candidato indígena lamentó que los partidos políticos tradicionales como el Partido Colorado y el Partido Liberal solo busquen a los nativos en época electoral y luego se olviden de sus necesidades.

“Exigí al Estado para tener vivienda digna en La Patria. A todas las comunidades indígenas de la zona les falta más viviendas. La única forma de tener más es buscando llegar a los espacios de decisión. Como líder conseguí y como concejal quiero conseguir más”, puntualizó.

Lea más: Indígenas de cuatro comunidades se manifiestan en reclamo de tierras

Para La Patria y para el resto del Chaco, su candidatura representa un paso más hacia la inclusión política efectiva, buscando que las decisiones municipales reflejen las necesidades y realidades de los pueblos originarios.

Pinasco manifestó que se candidata bajo la carpa del Partido Cruzada Nacional, por que los otros partidos tradicionales solo se acuerdan de los nativos el día de las elecciones.

Agregó que políticos colorados, incluso en el pasado pusieron trabas para que se habilitara un local electoral en sus comunidades.

“Ore kuéraí de las promesas, del arreo y luego se olvidan de nuestras comunidades”, dijo Pinasco.

Solo vienen cuando necesitan votos

Por su lado, Damiana Rivarola de 34 años de la comunidad Tarumandymí de Luque, busca también llegar a la Junta Municipal de manos de la Alianza Luque Democrática.

Damiana, perteneciente a la etnia Mbya Guaraní es oriunda del distrito de Capiibary (San Pedro) y hace 8 años llegó a la comunidad luqueña par buscar culminar sus estudios secundarios. Hoy cursa el tercer año de la Carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Indicó que decidió lanzarse a la arena política porque los candidatos solo vienen a las comunidades para pedir votos y luego se van. No planifican nada para ayudar a los nativos.

Lea más: Santiago Peña y su informe 2026: una sola mención a los indígenas

“La verdad no hay cambio para las comunidades indígenas, solo vienen a pedir votos, no vienen a planificar nada. No dan espacio al pueblo indígena ni para candidatarse. Necesitamos gente que nos represente”, dijo la Rivarola.

Agregó que su objetivo es impulsar la creación de una secretaría de pueblos indígenas en la Municipalidad de Luque porque en la ciudad existen ocho comunidades indígenas que no son tenidas en cuenta.

“Las instituciones tienen que venir a escuchar a las comunidades, que las comunidades planteen los proyectos. Ellos sólo vienen a decir que van a hacer esto o aquello y no escuchan las necesidades reales de los indígenas”, sostuvo.

La candidata manifestó que hace años piden a la Municipalidad de Luque la reparación de caminos, el entubamiento de la comunidad que durante días de lluvia las casas quedan inundadas, pero no son escuchados.

No hay lugar en partidos tradicionales

Por su lado, Milciades Duarte, de la comunidad Ykua Porã, de la parcialidad Mbya Guaraní, es candidato a concejal del distrito de Caaguazú por el Partido Cruzada Nacional.

Duarte a sus 30 años es licenciado en Contabilidad, actualmente está cursando Administración de Empresa y dijo que su principal objetivo es que los jóvenes nativos tengan acceso a la educación.

Lamentó que los partidos tradicionales, como el Colorado y el Liberal excluyan a líderes nativos por no contar con recursos para financiar sus candidaturas. Además cuestionó el trato que dan los políticos a las comunidades nativas.

“No hay espacio para los pobres en los partidos tradicionales. Somos pobres y no no escuchan, menos se acuerdan de los indígenas”, dijo Duarte.

Agregó que en el departamento de Caaguazú el principal problema que afronta los indígenas es la falta de agua potable y la ausencia de puestos de salud cercanos.

Asimismo dijo que buscará potenciar la agricultura familiar para garantizar el alimento en las comunidades nativas.

Candidato asesinado

Por otro lado, también en muchos sectores, principalmente en comunidades donde el narcotráfico y grupos del crimen organizado se disputan la zona, muchos líderes indígenas son amedrentados y hasta asesinados.

Este es el caso del secretario de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Amambay, Eulalio Aquino, quien el 22 de mayo pasado fue asesinado por sicarios en el barrio Defensores del Chaco de Pedro Juan Caballero.

Aquino era docente y candidato a concejal municipal por el distrito de Cerro Corá para las próximas elecciones municipales.

Las principales necesidades de los nativos en nuestro país son el acceso a la tierra, muchos de ellos perdieron sus tierras ancestrales tras la supuesta reforma agraria y fueron desalojados por los “nuevos dueños”.

Necesitan también más inversión en sus comunidades, como viviendas dignas, agua potable, energía eléctrica, medicamentos y escuelas más cercanas