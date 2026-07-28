Peña habla con Keiko de la Alianza del Pacífico y cooperación

El presidente de la República, Santiago Peña, se reunió este mediodía en Lima, con la entonces presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, quien asume el mando en el país sudamericano. La exlegisladora es hija del entonces mandatario peruano Alberto Fujimori (1990-2000), fallecido en el 2024.

La reunión se llevó a cabo en el palacio Torre Tagle, sede de la Cancillería peruana. Tras culminar el encuentro, Peña contó en un diálogo con periodistas, que conversó con Fujimori, que Paraguay “le tiene un cariño enorme al pueblo de Perú”.

El mandatario paraguayo comentó que se observa en “este nuevo inicio de un período constitucional con un enorme optimismo para fortalecer los vínculos bilaterales entre nuestros países, pero también fortalecer a una Sudamérica que necesita que podamos trabajar más unidos”.

Peña indicó que se debe retomar el proceso de integración en Sudamérica. Dijo que observa la presidencia de Keiko como un factor fundamental para la integración.

El titular del Poder Ejecutivo contó que Paraguay tiene vínculos comerciales con Perú, pero admitió que son “muy pequeños”. “Este no es solamente un problema entre Paraguay y Perú, es un problema de América Latina. Seguimos siendo la región del mundo menos integrada comercialmente. Ustedes saben que Paraguay forma parte del Mercosur, el Mercado Común del Sur”, manifestó.

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En otro momento, Peña recordó que Perú impulsó en su momento con Colombia, Chile y México la Alianza del Pacífico, de la cual Paraguay es miembro observador desde el 2023.

Contó que Fujimori tiene “la intención de retomar”. “Ahí nos gustaría poder fortalecer y encontrar los caminos necesarios para poder acercarnos cada vez más. Paraguay está haciendo una inversión muy grande para poder llegar a los puertos del Pacífico, estamos construyendo un corredor bioceánico y eso claramente nos va a acercar a los mercados del Perú, y también de Norteamérica”, manifestó.

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También, Peña dijo que la presidenta Fujimori “sola no podrá llevar adelante los grandes programas que tiene” en su gobierno.

”Lo importante es que como en todo partido de fútbol, todos abracemos a nuestra selección. Hoy el Perú tiene que abrazar a un nuevo gobierno que representa a todos los peruanos y que pueda trabajar todos con un único objetivo: mejorar la calidad de vida del pueblo, principalmente del pueblo más vulnerable, más necesitado. Ese es nuestro gran desafío, así que creo que el mensaje es que los diferentes sectores políticos puedan colaborar respetando por supuesto su independencia entre los diferentes poderes, pero con un objetivo común de progresar y ver ese progreso llegar a todos los sectores", expresó el presidente Peña.

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Cooperación

En otro momento, el presidente Peña fue consultado si conversó con la presidenta electa del Perú sobre qué medidas se pueden adoptar contra el crimen organizado. Respondió que se trata de un “problema que nos agobia a todos los países”.

“El crimen organizado, transnacional es lo que más se ha globalizado y para lo cual nosotros tenemos que trabajar de manera coordinada. El crimen organizado se combate con gobiernos organizados, con naciones organizadas, así que estamos trabajando”, remarcó el jefe de Estado de Paraguay.

Viaje de Peña a Ecuador

De Lima, Peña y su comitiva se trasladarán esta noche a Quito, capital de Ecuador, para responder a una invitación de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa. La reunión bilateral se prevé para mañana en el país sudamericano.

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En la visita oficial, ambos gobiernos firmarán acuerdos y memorandos de entendimiento en temas como seguridad y cooperación judicial.

martin.riveros@abc.com.py