Política
28 de julio de 2026 a la - 16:04

Roque Alonso: Intendenta dispara gastos rígidos en pleno año electoral

El diputado e intendentable liberal Marcelo Salinas (PLRA), la concejala Mirtha Salinas (ANR); la intendenta saliente de MRA Carolina Aranda (PLRA) ; el concejal e intendentable colorado Julián Vega y el concejal Félix Arrúa.
El diputado e intendentable liberal Marcelo Salinas (PLRA), la concejala Mirtha Salinas (ANR); la intendenta saliente de MRA Carolina Aranda (PLRA) ; el concejal e intendentable colorado Julián Vega y el concejal Félix Arrúa.

Activistas anticorrupción denuncian que la intendenta saliente de Mariano Roque Alonso, Carolina Aranda (PLRA) en el primer semestre del 2026 disparó los gastos rígidos en relación al 2025 con un desmedido incremento en transferencias a la OPACI, compra de alimentos, honorarios judiciales y profesionales así como salarios. Agregan que este año se gastó G. 15.000 millones en gastos corrientes y solo G. 2.707 millones en construcciones.

Por ABC Color

El activista anticorrupción de Mariano Roque Alonso, Ricardo Torres, denunció que en un año puramente electoral, el municipio local bajo la administración de la intendenta Carolina Aranda (PLRA), ha destinado en el primer semestre del 2026, la suma de G. 15.281 millones, para cubrir únicamente “Gastos Corrientes”, en cuatro rubros principales: 1) Servicios Personales, 2) Servicios No Personales, 3) Bienes de Consumo e Insumos y, 4) Transferencias a OPACI y por Gastos Judiciales.

Sin embargo, siendo una ciudad con una necesidad extrema de inversión en infraestructura, Aranda solo ha destinado G. 2.707 millones al rubro “Construcciones”, lo cual representa un 51% del total de “Gastos de Capital” del período en cuestión.

“Evidentemente, nuestras autoridades municipales; siguen demostrando que su principal foco de gestión y manejo de recursos públicos está en mantener una estructura de operadores políticos a través del pago de salarios, de personal contratado y otros servicios técnicos y profesionales”, sostuvo.

Aranda, culmina así su segundo mandato y actualmente trabaja para que su esposo, el diputado Marcelo Salinas (PLRA), la reemplace en la intendencia. Su principal contrincante es el concejal Julián Vega (ANR, HC), intendentable de Honor Colorado.

Fondos municipales en campaña política

Torres también denunció un llamativo incremento en los gastos corrientes al comparar el primer semestre del 2025 con el mismo periodo de 2026 (ver el cuadro).

Comparativo de gastos corriente 2025-2026 en el municipio de Mariano Roque Alonso. Fuente : Ricardo Torres.
Comparativo de gastos corriente 2025-2026 en el municipio de Mariano Roque Alonso. Fuente : Ricardo Torres.

Subrayó que en seis ítems de gastos, hay más de G. 2.530 millones en gastos extra con respecto al mismo periodo del año pasado.

En el rubro de transferencias de fondos municipales a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI) por ejemplo, en que Aranda es vicepresidenta segunda, este año se destinó G. 627 millones más que lo realizado el año pasado. La OPACI es una cuestionada ONG de intendentes que maneja fondos públicos de los contribuyentes como si fuera una organización privada sin rendir cuentas.

Destacó que en este incremento también está el cuestionado gasto en pollos y hamburguesas durante la campaña electoral que fue denunciado por candidatos a concejales de la ANR.

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“Acá está el gasto de pollos y hamburguesas que compraron estos impresentables de la intendenta y su marido Diputado para su campaña en el PLRA, con fondos municipales. Son G. 374,8 millones en Alimentos para personas. ¿A quién le alimenta el municipio?“, cuestionó.