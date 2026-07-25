ANR: Hablan de “fortalecimiento”, pero se vieron sillas vacías y poco entusiasmo entre candidatos

Encabezaron el acto de lanzamiento de candidaturas a intendentes y concejales colorados, el presidente de la ANR, Horacio Cartes, el presidente de la República, Santiago Peña, y el vicepresidente Pedro Alliana, donde se buscó proyectar una imagen de concordia, pero con la visible ausencia de varios líderes de la disidencia colorada.

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Desde el escenario, todos los discursos proyectaban unidad, concordia, colorizar el país y fortalecimiento del Partido Colorado, pero el auditorio no respondió de la misma manera.

Si bien los organizadores del evento intentaron llenar los huecos aumentando la distancia entre un presente y otro, fueron muy notorias las sillas vacías en el salón auditorio de la Conmebol.

Mientras que los animadores del acto en todo momento buscaban “levantar el ánimo a los presentes” cuando quedaban espacios entre un discurso y otro. Sin embargo, en momentos fue una misión imposible debido al poco entusiasmo proyectado por el público, que pareció ir por “obligación”, más que por convicción.

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Hasta los animadores resignados indicaron: “No se escucha desde acá”, ante la respuesta dada por el público a los pedidos de hurras ante la atenta mirada de Horacio Cartes, Santiago Peña y Pedro Alliana.

“Viva el Partido Colorado, no se escuchó ni acá. Viva el Partido Colorado”, dijo uno de los locutores, pero no obtuvo la respuesta esperada.

Al acto fueron invitados los candidatos colorados a intendentes de los 263 municipios y los más de 2.800 candidatos a concejales, pero fue visible la ausencia de buena parte de ellos.