Liberales “tiran la toalla” con la Contraloría y admiten falta de votos

Alcides Riveros, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), informó al Directorio de la agrupación política, reunido en la noche del martes, que fracasaron las conversaciones para que la oposición pelee por el cargo de Contralor General de la República (CGR).

Señaló que tras hablar con todos los referentes de la oposición, le han manifestado que el Partido Colorado reivindica el cargo para uno de sus afiliados.

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“He conversado con todos los que se podía conversar. De alguna manera buscamos alguna salida, pero no hay caso en ese sentido”, aseveró.

“Hoy en día hay que ser sincero, la oposición paraguaya no tiene los votos necesarios para poder pelear por la reivindicación para que sea un opositor el Contralor General de la República”, lamentó Riveros ante el Directorio del PLRA reunido en la noche del martes.

Un millón de votantes no tiene control, lamentan

Por su parte, el senador Líder Amarilla (PLRA) informó esta mañana ante el pleno del Senado que el Directorio liberal también resolvió pedir a los candidatos a contralor general, identificados con el PLRA y la oposición, retirar sus postulaciones.

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Así también, se pedirá a los diputados y senadores de toda la oposición apartarse en la conformación de la terna a Contralor y Subcontralor.

“La Constitución expresa que un partido gobierna y el otro debe controlar. La oposición tuvo un millón de votos y necesita ese control”, aseveró el parlamentario durante la sesión ordinaria del Senado.

Resolución del Directorio

Puntualmente, el Directorio del PLRA resolvió reivindicar las ternas para contralor y subcontralor como garantía efectiva del principio constitucional del recíproco control, del equilibrio entre los poderes públicos y de la independencia de los órganos constitucionales de control.

El Directorio también declaró que la independencia de la Contraloría General de la República constituye un requisito indispensable para la vigencia del Estado de Derecho y la transparencia.

También se exhorta a toda la oposición a permanecer unida contra la concentración del poder cartista y que, en caso de que las ternas no sean integradas en su totalidad por personas identificadas con la oposición.