Paraguay firma con Ecuador acuerdos en seguridad, defensa y cibercrimen

En el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno ecuatoriano, los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y de Paraguay, Santiago Peña, presidieron hoy la suscripción de instrumentos bilaterales en áreas estratégicas como: "Seguridad ciudadana, Defensa, Cooperación técnico-militar, Ciberseguridad, Orden Público". Así refiere un informe de la Cancillería ecuatoriana en la red social X.

El presidente Noboa, en una declaración a la prensa, sin preguntas, informó que este “encuentro refleja la solidez de la relación bilateral entre Ecuador y Paraguay sustentada en más de 145 años”.

“Hoy, esta nueva generación de mandatarios tiene la responsabilidad de trabajar en conjunto, de trabajar juntos. Así como en el pasado, de una manera negativa, se juntaban algunas naciones para hacer el mal, dominar de una manera autoritaria e ideológica y afectar a nuestros pueblos, hoy nosotros tenemos la responsabilidad de ponernos al día con el desarrollo del mundo”, remarcó Noboa.

El mandatario de Ecuador también expresó que Latinoamérica tiene la “responsabilidad de unirse, de estar junta y esa unión es la que nos tiene que hacer competitivos a nivel mundial.”

“Otros continentes están haciendo lo mismo, están uniéndose, están trabajando, están creando sinergias y si nosotros no lo hacemos no vamos a poder salir adelante y, más importante que todo, no vamos a poder le dar a nuestros pueblos el progreso, la seguridad, la paz, la justicia y la dignidad que tanto necesitan. Hoy celebramos un paso importante dentro de esta unidad y celebramos también como un inicio de una época, una época gloriosa para los pueblos latinoamericanos, una época de unidad y una época en la que vamos a ponernos al día con la necesidad de nuestra gente y vamos a trabajar en conjunto por una Latinoamérica más fuerte, más segura y más próspera”, expresó el presidente de Ecuador.

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Lucha contra el crimen

Por su parte, Santiago Peña dijo que con Ecuador se abrió la “posibilidad de trabajar en la lucha contra el crimen organizado, el crimen transnacional, que hoy nos ocupa en nuestra agenda”. “Paraguay y Ecuador tienen muy claro que nunca va a haber desarrollo y prosperidad en nuestras naciones si primero no somos capaces de ofrecer seguridad. Seguridad jurídica, seguridad física, y estamos ambos trabajando”, manifestó el mandatario paraguayo.

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Indicó que “el trabajo tiene que llevarnos a trabajar de manera coordinada entre varios países”. “Al crimen organizado lo vamos a combatir con instituciones organizadas, con países organizados”, expresó Peña-.

Al término de la visita, Peña prevé retornar esta noche al país.

martin.riveros@abc.com.py