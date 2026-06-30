Cumbre del Mercosur: Peña y Noboa dialogan sobre cooperación contra el crimen organizado

En el marco de la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque, el presidente Santiago Peña mantuvo una reunión bilateral con su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa. Uno de los temas del encuentro fue la lucha contra el crimen organizado. En su momento, el gobierno ecuatoriano solicitó a Paraguay declarar como organización terrorista a unos cinco grupos de narcotraficantes con nexos con cárteles internacionales, informaron fuentes diplomáticas.

El cónclave de mandatarios, que tenía previsto iniciar a las 9:00, se desarrolla con retrasos por la espera de la llegada del presidente del Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva.

La reunión semestral de Jefes de Estado está marcada por la ausencia del presidente argentino Javier Milei, quien tampoco asistió a la Cumbre de julio de 2024 que se realizó en nuestro país.

Sí asisten, el anfitrión, Santiago Peña (Paraguay); Luíz Inácio Lula da Silva (Brasil); Yamandú Orsi (Uruguay); y Rodrigo Paz Pereira (Bolivia).

También están presentes José Antonio Kast (Chile) y Daniel Novoa (Ecuador).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Luego de los discursos de los mandatarios, Paraguay entregará la presidencia pro témpore a Uruguay.

Lea más: Ecuador pide a Paraguay declarar terroristas a grupos narco: cuáles son y sus implicancias

Cárteles

En abril pasado, Ecuador pidió a Paraguay declarar como organización terrorista a unos cinco grupos de narcotraficantes con nexos con cárteles internacionales. El gobierno de Daniel Noboa libra una guerra contra el crimen organizado.

Los gobiernos de Paraguay y Ecuador tienen previsto firmar nuevos acuerdos en los próximos meses, entre ellos un convenio de extradición, un memorando de entendimiento entre los ministerios del Interior de ambos países y la homologación de licencias de conducir, así como la actualización de otros pactos políticos.

El presidente Santiago Peña visitaría la capital ecuatoriana el 30 de julio de este año.

Lea más: Con ausencia de Milei inicia hoy Cumbre del Mercosur en Paraguay

En una declaración conjunta entre el canciller paraguayo Rubén Ramírez y su entonces su par ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, Quito expresó a Asunción su petición de que designe en el corto plazo como terroristas a bandas como Los Choneros y Los Lobos, que tendrían nexos con operaciones transnacionales, informó AFP.

Estados Unidos, principal aliado del gobierno de Noboa, ya denominó así a los dos grupos criminales.

También, Ecuador solicitó a Paraguay designar como terroristas a las mafias denominadas Los Tiguerones, Chone Killers y Latin Kings, según la agencia EFE.