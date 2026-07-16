El Gobierno hace “terrorismo” con pequeños productores, afirma Miguel Prieto

Miguel Prieto, ex intendente de Ciudad del Este, destituido por el cartismo, continúa en gira por todo el país. Aunque encabeza la lista de concejales de la capital esteña por la “Lista 123, Yo Creo” para los comicios del 4 de octubre de 2026, en su discurso apunta directamente a las elecciones presidenciales del 2028.

Lea más: Peña “tiene que estar preso”, dice Miguel Prieto y muestra este video

En su gira por Guairá, en la ciudad de Troche, acusó al gobierno de Santiago Peña de hacer “terrorismo” con los productores. En esta localidad se encuentra la polémica planta alcoholera de Petróleos Paraguayos (Petropar).

En el sitio, Prieto también mostró su respaldo a la candidata a la intendencia local, Andresa Benítez (Yo Creo), exintendenta del período 2015-2021 por el PDC y que llegó a ser imputada por supuesto desvío de fondos, acusación que ella calificó de persecución política. El intendente saliente es Osmar Britez (ANR) y el intendentable cartista es Evelio "Chocho" Villaverde (ANR, HC).

Prieto también se encuentra procesado, y arrastra 60 denuncias en su contra. Fue imputado por supuesto desvío de fondos a comisiones vecinales; otro proceso por supuesta compra sobrefacturada de alimentos y por supuesta sobrefacturación en una obra hospitalaria. Actualmente, tiene libertad ambulatoria.

Lea más: Otorgan libertad ambulatoria para Miguel Prieto en el “Caso Tajy”

El gobierno hace terrorismo, dice Prieto

“Cuando lleguemos al Gobierno, se le va a recibir en fecha y se le va a pagar bien. Para que tengan plata en su bolsillo, para que tengan la libertad de elección”, señaló Prieto en un discurso lanzado tanto en guaraní como en español.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Toda la producción que tengamos, ya sea tomate, locote, cebolla, tacuare’ê, kumandá, manduví, mandi’o, yerba mate, se le va a pagar bien. No habrá intermediarios que coman por su producción, no habrá empresarios que agarren y compren de ustedes al precio que a ellos se les antoje, haciéndoles perder plata, endeudándoles y obligándoles a perder sus tierras”, manifestó el presidenciable opositor.

“Para mí, eso que el Gobierno está haciendo con su pueblo, con la gente trabajadora, se llama terrorismo. Y eso lo que nosotros vamos a combatir por la gente”, sentenció.

Sostuvo que su proyecto político surgió desde abajo y que por eso quieren frenarlos. Sostuvo qu, por este motivo, también lo destituyeron de la municipalidad de Ciudad del Este, solo para que posteriormente Yo Creo le vuelva a ganar a los colorados y lo haga otra vez en los comicios municipales del 4 de octubre en Ciudad del Este.

“Y este 2028 mucho más grande les vamos a ganar”, agregó.