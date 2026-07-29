Roncha por dupla Alliana-Baruja y los “partido jára”: Meza advierte a HC el riesgo de ningunear

“Si es por mí, si yo hoy tengo que tomar una decisión, yo me juego por Juan Carlos (Baruja), yo me juego por él”, dijo hoy el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, al ser consultado sobre su eventual dupla, y pese a que luego intentó calmar la aguas, avivó una disputa que va en aumento entre dos facciones cartistas, la de los senadores y la de los diputados y gobernadores.

Esto ya que la promesa fue esperar los resultados de las elecciones municipales del 4 de octubre próximo para el anuncio de la dupla de Alliana. Sin embargo, hoy salió a decir esto, que se suma a un enojo cada vez mayor de los gobernadores y diputados cartistas que se sienten “ninguneados”.

El diputado Hugo Meza (ANR, B-Aliado cartista), pese a respetar la posición de Alliana, reconoció estar sorprendido porque el acuerdo era esperar ver –al menos– los resultados del 4 de octubre.

“Respetamos enormemente la posición si es que finalmente fue esa la expresión que dijo el vicepresidente y potencial candidato a Presidente de la República, pero hay que recordar que hay un compromiso, una conversación de que esto no tendría por qué apurarse”, recordó Meza.

El legislador, que había tildado de “carne de milanesa” al ministro Baruja haciendo referencia a que estaba bastante “golpeado” por denuncias durante su gestión, insistió en que el pedido de retrasar cualquier anuncio de Alliana era para seguir buscando al mejor perfil.

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Dijo que la idea era “elegir a su dupla, una dupla que le sume, una figura que le pueda entusiasmar no solamente a los colorados, a las bases, a la dirigencia, y que tenga la capacidad de atraer inclusive votos independientes de jóvenes y de otros partidos”.

Gobernadores excluidos del Comando de Honor Colorado

En medio de la disputa por la chapa presidencial, los gobernadores y los diputados cartistas habían hecho una alianza coyuntural, ya que los gobernadores se sienten ninguneados al ni siquiera estar representados en el Comando Político de Honor Colorado.

“Ellos (gobernadores) están reivindicando un espacio para ser escuchados más inclusive dentro del Comando de Honor Colorado, y es legítimo que ellos pidan respeto, pidan ser escuchados y pidan sentarse en la mesa de la decisión del próximo Gobierno nacional", sostuvo Meza acompañando el reclamo de los gobernadores.

La solidaridad se da porque los diputados, en su mayoría, son parte del equipo político de los gobernadores, pero también porque en la Cámara Baja se sienten menospreciados por los senadores, que se creen los dueños del partido.

“No sé por qué los senadores tienen que sentirse ellos nomás los ‘partido jára’ en este caso. No tienen por qué sentirse de esa manera. Si el movimiento Honor Colorado empieza a excluir a figuras y a estamentos como el caso de gobernadores, diputados, senadores, no creo que logremos el resultado que estamos pretendiendo“, apuntó finalmente.