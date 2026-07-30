Cartistas de Quyquyhó utilizan recursos públicos para hacer proselitismo

La candidata a intendente de Quyquyhó del Partido Colorado, Mercedes Medina Yegros, quien hasta ayer contaba con arresto domiciliario debido a su vinculación con el presunto desvío de G. 1.109 millones de la municipalidad cuando el ahora diputado Esteban Samaniego (ANR-HC) fungía de jefe comunal, utiliza con total desvergüenza recursos estatales para posicionar su figura.

La cartista, incluso desde su arresto domiciliario, en sus redes sociales indicaba “que ya hizo las gestiones” ante varios ministerios para “enviar ayuda a los más necesitados”. Agradecía también al diputado Samaniego y a la intendenta renunciante, Patricia Corvalán, quien busca ser ahora concejal.

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Mercedes Medina y su pareja Carlos Bareiro Bogarín también utilizan los recursos de la Gobernación de Paraguarí, a cargo de la gobernadora Norma Zárate (ANR-HC), a pesar de estar prohibido por ley el uso de recursos institucionales para hacer proselitismo.

Ella, al igual que varios candidatos colorados, desde que se confirmaron sus candidaturas a intendentes, se cuelga de los recursos estatales para posicionar su figura. Incluso el propio presidente Santiago Peña pide votos a favor de ellos en actos oficiales.

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Suspensión condicional

Mercedes Medina, al igual que su pareja el actual, presidente de la Junta Municipal, Carlos Bareiro Bogarín (ANR-HC), quien busca su reelección, estuvieron bajo arresto domiciliario debido a que el Ministerio Público los vinculó en la causa que investiga el desvío de dinero de los contribuyentes.

Según los datos el dinero de la Municipalidad de Quyquyhó fue para financiar la casa de la pareja conformada por el diputado Esteban Samaniego y la intendente renunciante Patricia Corvalán en Asunción.

Tanto Mercedes Medina como su esposo Carlos Bareiro Bogarín, luego de chicanear por 18 meses, se presentaron ante el juez Humberto Otazú y fueron beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento, pero siguen vinculados con el caso.

Por otro lado se sentarán en el “banquillo de los acusados” la renunciante intendente Patricia Corvalán, Manuel Olazar, Enrique Lovera y Andrés Arrúa. Mientras tanto, Esteban Samaniego gracias a sus fuero parlamentario sigue zafando de la justicia.