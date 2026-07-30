Dionisio Amarilla califica de “desacierto” decisión del PLRA sobre la Contraloría y pide a candidatos no renunciar

El senador liberal Dionisio Amarilla sostuvo que, en política, el escenario es cambiante y nada está definido hasta el último momento. Exhortó a los candidatos liberales, especialmente al diputado Jorge Ávalos Mariño y al actual subcontralor Augusto Paiva, a no presentar su renuncia y aguardar el desarrollo de las negociaciones en el Congreso.

“Hasta el último segundo puede haber sorpresas. Hoy hay una tensión interna entre gobernadores, senadores y diputados de la ANR. Así que, de la ‘guapeza’ de los candidatos depende hacer el lobby necesario como para tener los números”, dijo el parlamentario.

El senador insistió en que el partido debe estimular la participación de abogados, jueces y fiscales en estos procesos institucionales en lugar de restarles respaldo. Asimismo, aseguró que si postulantes del perfil de Ávalos Mariño o Paiva se mantienen en la puja, trabajará en el Senado para conseguir los acuerdos necesarios con la bancada colorada e integrarlos en las ternas.

El pronunciamiento liberal responde a que el proceso para la selección de las máximas autoridades de control estaría encaminado a consolidar la continuidad de Camilo Benítez al frente de la Contraloría General de la República.

Pese a que desde la oposición dan por sentado que las ternas estarán configuradas para consumar el copamiento cartista y dar el triunfo al actual contralor, Dionisio Amarilla rechazó dar por cerrada la contienda antes de tiempo. “Yo creo que son murmuraciones. Jorge Ávalos Mariño, mi candidato, sabe muy bien cómo se logra la mayoría. Yo confío en su capacidad”, manifestó.

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Una senadora “alzada de alcohol”

En otro punto de sus declaraciones, el senador se refirió al incidente ocurrido durante la última reunión de la conducción partidaria. Explicó que se retiró del recinto antes de que concluyera el debate sobre la Contraloría debido a un cruce verbal con una parlamentaria que, según dijo, estaba alcoholizada.

“Tuve un pequeño cruce de palabras con una legisladora que se fue creo que alzada de alcohol esa tarde, porque llegó tarde a esa sesión”, dijo.

Al ser consultado sobre si el episodio relatado involucraba a la senadora Celeste Amarilla, Dionisio asintió y remarcó que su colega podría haber estado bajo los efectos de alguna bebida.

“Sí, yo creo que fue borracha. Últimamente anda publicando muchas fotos copa en mano inclusive, y a mí no me extrañaría que haya ido borracha porque estuvo descontrolada esa tarde”, expresó.

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