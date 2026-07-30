Elecciones Municipales: TSJE publica declaración de ingresos y gastos de campaña de candidatos

La Justicia Electoral hace público desde hoy la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC) de todos los candidatos que se presentarán a las elecciones municipales el próximo 4 de octubre.

Lea más: TSJE: ley de financiamiento político no impide infiltración del crimen organizado

Si la ciudadanía tiene curiosidad de saber de dónde proviene el dinero que sus candidatos tendrán para proselitismo desde hoy puede ingresar al Observatorio Nacional de Financiamiento Político (ONAFIP) a través del Sistema Nacional de Financiamiento Político (SINAFIP) para acceder a lo declarado.

Estas publicaciones se hacen en cumplimiento al Cronograma Electoral con miras a las elecciones municipales como lo establece la ley de Financiamiento Político.

Lea más: Misión Electoral de la UE expresa preocupación por financiación ilícita en campaña electoral

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, mañana la Justicia Electoral realizará la publicación del informe final presentado por los Tribunales Electorales de las organizaciones políticas derivado de las elecciones internas simultáneas. El TSJE, publicará en el ONAFIP todos los informes finales presentados a través del SINAFIP.