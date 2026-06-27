Situación en el PLRA es crítica, pero hay esperanzas, dice nuevo tesorero Agustín Saguier

El tesorero del PLRA, Agustín Saguier manifestó que la situación del partido es crítica, pero se está trabajando para resolverlo lo más pronto posible. Agregó que se tiene una deuda de G. 30 mil millones entre demandas y embargos.

“La situación del partido es crítica, y tenemos que resolver eso porque tenemos acá no más las elecciones municipales. De 30 mil millones de guaraníes es la deuda del partido. Tenemos demandas, embargos, pero estamos bien encaminados”, dijo Agustín Saguier.

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Agregó que el partido no solo tenía una crisis económica, sino que también estaba pasando por una crisis política y de esperanza que, con las elecciones y el cambio de timón, se buscará solucionar.

“El partido no solo tenía una crisis financiera, sino una crisis política y de esperanza, y eso hizo que mucha gente se aleje. Las elecciones generaron de nuevo la esperanza. En las internas fueron 500 mil a votar, no hay otro partido de la oposición que tenga esa capacidad de movilizar a su gente”, explicó Saguier.

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Piden respeto a los demás partidos

El tesorero indicó que el Partido Liberal, a través de la historia, demostró que busca el cambio, y que en el pasado incluso hicieron renunciamientos a favor de otros candidatos de la oposición, pero que no recibieron el respeto adecuado de parte de ellos.

“El Partido Liberal es la columna vertebral de la oposición, y pedimos un poco de respeto. Movilizamos a 500 mil afiliados en las internas, mientras que los otros partidos opositores el que más voto tuvo fue 5 mil”, manifestó.

Saguier agregó que el objetivo ahora es bajar una línea institucional y buscar unificar la candidatura en 80 distritos para evitar dividir los votos de la oposición en las elecciones municipales.

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“Hay que bajar una línea a que se evalúe quién tiene más chance. El Partido Yo creo está con la línea de unificar, y estamos trabajando en eso, distrito por distrito. Hay que admitir que el Partido Colorado tiene una estructura bien formada y que le funciona muy bien, entonces la oposición se debe fortalecer”, agregó.

Mientras que sobre la conducta de algunos parlamentarios liberales que abiertamente se muestran leales al cartismo, indicó que los electores ya hablaron en las urnas.

“Hay altos dirigentes que con su comportamiento político dejaban mal al Partido, pero las elecciones son sabias y ahí te das cuenta del resultado electoral. Con el voto preferencial, cuál fue el castigo o el premio. Los resultados fueron claros, hay un mensaje del pueblo liberal”, sostuvo Agustín Saguier sobre la derrota del senador liberocartista Dionisio Amarilla en su intención de llegar a ser titular del PLRA.