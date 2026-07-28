Cámara de Diputados repudia dichos de Lula y reclama trofeos de guerra

La Cámara de Diputados aprobó en general el repudio a las expresiones del presidente de la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio “Lula” Da Silva que ofendieron la memoria histórica de nuestro país al pretender tergiversar las responsabilidades sobre la Guerra de la Triple Alianza y solicitando la devolución de trofeos de guerra, aunque quedó a cargo de la Secretaría de la Cámara unificar las tres propuestas presentadas y quitar mañana en limpio un solo texto que deberá ser aprobado en Mesa Directiva.

Puntualmente se presentaron tres proyectos de declaración, uno de la bancada oficialista y mayoritaria de Honor Colorado, otro de la bancada liberal y finalmente uno del diputado Rubén Rubín (Independiente).

El punto en común e indubitable de la resolución aprobada es el repudio a las expresiones de Lula, que pretendió señalar a Paraguay como “victimario” en esta infame guerra en la que, en realidad Brasil, Argentina y Uruguay arrasaron, saquearon y diezmaron a nuestra población y se repartieron territorios.

Uno de los puntos en controversia -pero que finalmente también se aprobó- es que el diputado Rubin planteó agregar un artículo en el que se inste a la Cancillería del gobierno de Santiago Peña a pedir al Brasil la devolución del Cañón Cristiano, los archivos militares y otros trofeos de guerra relacionados a la Triple Alianza.

Finalmente los cartistas se allanaron a este reclamo de los trofeos de guerra, mencionando que fue uno de los puntos centrales del pronunciamiento del vicepresidente de la República, Pedro Alliana.

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Insistir en la recuperación del Cañón Cristiano

El texto sugerido por Rubin plantea “exhortar al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, a intensificar las gestiones diplomáticas ante la República Federativa del Brasil para la restitución del Cañón Cristiano y de los demás trofeos de guerra pertenecientes a la República del Paraguay, como acto de justicia histórica, preservación del patrimonio nacional y fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos Estados".

Los vicelíderes de la bancada de HC, Alejandro Aguilera y Rodrigo Gamarra aclararon durante la sesión que se allanaban también a ese punto.

“Por eso nosotros decíamos que se tenga como texto base nuestro proyectos, pero que también se incluyan los proyectos de los demás colegas que presentaron. Para eso está la comisión de estilos y también decíamos que nos adherimos y respaldamos el pronunciamiento que hizo el vicepresidente de la República y presidente en ejercicio Pedro Alliana, donde solicita la devolución de los trofeos de guerra al Brasil”, señaló Aguilera.

Ante esto, al final de la sesión Rubín celebró esta decisión, ya que un reclamo formal no se hace vía red social de Alliana, sino que debe hacerse por vías formales de la Cancillería.

“Mañana nosotros, en mesa directiva vamos a sacar el documento final de consenso, pero por lo menos, en el pleno quedó en acta ya grabado que la Cámara Baja va a acompañar, va a hacer la gestión y le va a exigir a Cancillería que pida de manera institucional la devolución de los trofeos de guerra que Brasil tiene en su poder hasta el día de hoy”, dijo Rubin.

Canciller debió ser rajado, afirma el diputado Franco

Por su parte, el diputado Federico “Fredy” Franco (PLRA, Nuevo Liberalismo) también cuestionó el silencio, sobre todo de la Cancillería Nacional, y sostuvo que Peña debió haber echado al canciller Rubén Ramírez Lezcano.

“El presidente de la República del Paraguay, don Santiago Peña erró en su cambio al presidente de la ANDE, Félix Sosa. Sin embargo, al que le tenía que haber pedido su cargo o puesto a disposición su cargo era al canciller por tal demostración de tibieza y la situación que está pasando hoy la Cancillería, en donde nos deja mal como paraguayos", dijo Franco.

El mismo hizo referencia a que ayer se dio el cambio de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Félix Sosa por otros motivos; sin embargo, no hubo siquiera un tirón de orejas público a Ramírez Lezcano.

Franco, sobre todo expresó “profundo rechazo en su manera de actuar del Ministerio de Relaciones Exteriores” con relación a las expresiones de Lula, mientras fue rápida para pronunciarse “en un chismorreo de barrio entre una senadora liberal (Celeste Amarilla) y un futbolista (Kylian Mbappé)".

Otro que cuestionó también duramente a la cancillería fue el diputado colorado disidente Roberto González (ANR, Añeteté), pero sin exonerar la responsabilidad de Santiago Peña.

“Espero que el encargado de las relaciones internacionales que es el presidente de la república, dé las instrucciones pertinentes al canciller de nuestro país para que se pronuncie al respecto”, reclamó.